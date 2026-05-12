Svjedočanstvo Filipinca koji je pretučen u Zagrebu: "Nisam znao zašto me napada"

N1 Info
12. svi. 2026. 22:11
Nakon brutalnog premlaćivanja u Zagrebu Dnevnik.hr je kontaktirao napadnutog Filipinca. Kaže im – ni sam ne zna zašto je napadnut.

Kako je ispričao za Dnevnik.hr, sve se dogodilo oko tri sata ujutro 2. svibnja na Ilici, kada se iz izlaska vraćao pješice u smještaj. "Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada", rekao je.

Nakon napada napustio je mjesto događaja jer se, kako kaže, bojao da bi se napadači mogli vratiti te nastaviti s premlaćivanjem.

S obzirom na to da nije znao lokalni broj hitnih službi u Hrvatskoj, niti je bio siguran može li ih kontaktirati bez hrvatskog telefonskog broja, zatražio je pomoć prijateljice, koja mu je dala broj hitne službe.

"Dok sam razgovarao s hitnom službom, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti točnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek nakon što sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu", ispričao je.

Kada je policija stigla u njegov smještaj, ispitala ga je o incidentnu, no budući da nije mogao identificirati napadače, samo je ispričao što se dogodilo.

"Potom su pozvali hitnu pomoć i prevezen sam na hitni prijam. Međutim, nakon što sam dugo čekao, a nitko me nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent koji je sjedio u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili identifikacijski dokument. Zatim sam se vratio u smještaj kako bih se odmorio", rekao je.

U napadu je zadobio masnicu oko oka, oteklinu i modrice na licu, a boljelo ga je i tijelo.

"Bilo je potresno i dramatično"

Prije odlaska iz Hrvatske, u ponedjeljak ujutro, u njegov su smještaj došla još dva policijska službenika kako bi uzela službenu izjavu. "Budući da se snimka incidenta kasnije pojavila u javnosti, namjeravam se vratiti i službeno podnijeti prijavu policiji", dodao je.

Spomenuta snimka isplivala je u javnost i izazvala lavinu reakcija. "Gledati tu snimku i čitati javne komentare o incidentu bilo je iznimno potresno i traumatično, osobito zato što mnogi ljudi koji komentiraju ne poznaju me osobno niti razumiju sve okolnosti. I ja bih sam želio shvatiti zašto sam iznenada napadnut", ispričao je.

Napadnuti Filipinac inače posljednjih deset godina živi i radi u Dubaiju.

"Tamo vodim vlastiti posao i tvrtku. Zbog toga su optužbe da sam ukrao torbicu potpuno lažne i nemoguće. U nekim se komentarima također tvrdilo da sam se neprimjereno ponašao prema ženama koje su bile uključene u incident. Te tvrdnje odlučno odbacujem. Živim u zemlji u kojoj nepoštivanje žena nosi ozbiljne pravne posljedice, a odgojen sam tako da duboko poštujem žene. Imam majku, sestru, sestrične i nećakinje koje jako volim i poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes za žene", zaključio je te dodao da se nada poštenoj istrazi.

Djevojka koja je odgovorna za napad uhićena je u utorak, potvrdila je zagrebačka policija.

