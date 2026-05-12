Hrvatska je u finalu: Grupa Lelek slavi veliki uspjeh u Beču

Hrvatska ženska etno-pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda plasirala se u finale Eurovizije u Beču.
Oglas
U večerašnjem prvom polufinalu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo deset. Uz Hrvatsku, to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska.
Druga polufinalna večer bit će u četvrtak, a finale je na rasporedu u subotu.
Prošle se godine hrvatski predstavnik na Euroviziji Marko Bošnjak nije plasirao u finale. Godinu prije Baby Lasagna u finalu je bio drugi, što je najbolji hrvatski plasman od neovisnosti.
Ove godine pet zemalja bojkotira Euroviziju zbog sudjelovanja Izraela i njihove politike prema Gazi. To su Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas