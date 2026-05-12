Nestabilno vrijeme diljem RH

FOTO, VIDEO / Nevrijeme u Slavoniji: Vinkovce zasula tuča

N1 Info , Tea Blažević
12. svi. 2026. 07:41

Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu zemlje, kiše i pljuskova ima uglavnom u unutrašnjosti, prema istoku i grmljavine. Jutros je jako nevrijeme zahvatilo i Vinkovce te je pala velika količina tuče, javljaju nam čitatelji

Naša meteorologinja Tea Blažević u vremenskog pognozi navodi: u nastavku utorka jače naoblačenje s kišom i pljuskovima diljem zemlje, lokalno izraženijim, uz grmljavinu. U kratkom periodu mjestimice može pasti obilnija oborina, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Tuča u Vinkovcima
Također, je na snazi posebno upozorenje hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog mogućeg poplavljivanja:

"Na području sjeverozapadne i središnje hrvatske te području zapadne Slavonije postoji mogućnost lokalne pojave bujičnih i urbanih poplava"

Probleme će stvarati i snažan vjetar sjevernog smjera. Kako će upadati hladniji zrak, u najvišem gorju može pasti malo snijega.

