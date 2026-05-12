Oglas

"TI LJUDI SU ODVRATNI"

Hrvat upozorio turiste: "Uživajte u našoj zemlji, ali nemojte nasjedati na ove prijevare!"

author
N1 Info
|
12. svi. 2026. 11:33
Dubrovnik turisti PIXABAY
Ilustracija: JacekAbramowicz/Pixabay

Jedan je korisnik Reddita iz Hrvatske uputio ozbiljno upozorenje svim turistima koji dolaze u našu zemlju. Njegova objava vrlo brzo privukla je pažnju brojnih korisnika koji su podijelili slična iskustva i savjete.

Oglas

"Svim turistima koji dolaze u našu zemlju, poslušajte moje upozorenje. Nemojte ulaziti u nasumične taksije u Zagrebu, na moru ili bilo gdje drugdje. Prevarit će vas.

Upravo sam vidio svađu na glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu, gdje je taksist naplatio turistu 60 eura za 3 kilometra, vjerojatno ga je samo uhvatio na ulici ili tako nešto. Po zakonu, cijene moraju biti istaknute na boku automobila, ali lako ih je promašiti, pogotovo kad imate prtljagu i žurite se.

UVIJEK naručite Uber, Bolt ili sličnu uslugu, nikad ne ulazite u nasumične taksije, pogotovo bez da prvo provjerite cijenu na vratima. Stoga, molim vas, uživajte u našoj zemlji, ali nemojte nasjedati na ove prijevare - ti ljudi su odvratni", napisao je.

A message to all tourists in Croatia.
by u/Janila546 in croatia

Mnogi korisnici u komentarima naveli su da je najbolja opcija koristiti Uber ili Bolt jer su cijene unaprijed poznate i nema neugodnih iznenađenja.

Jedan korisnik napisao je kako gotovo da ne postoji država u kojoj taksiji ispred kolodvora i zračnih luka nisu poznati po previsokim cijenama te da uvijek unaprijed planira prijevoz javnim prijevozom ili putem aplikacija.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
reddit taksi turisti upozorenje turistima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ