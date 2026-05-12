Hrvat upozorio turiste: "Uživajte u našoj zemlji, ali nemojte nasjedati na ove prijevare!"

Jedan je korisnik Reddita iz Hrvatske uputio ozbiljno upozorenje svim turistima koji dolaze u našu zemlju. Njegova objava vrlo brzo privukla je pažnju brojnih korisnika koji su podijelili slična iskustva i savjete.
"Svim turistima koji dolaze u našu zemlju, poslušajte moje upozorenje. Nemojte ulaziti u nasumične taksije u Zagrebu, na moru ili bilo gdje drugdje. Prevarit će vas.
Upravo sam vidio svađu na glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu, gdje je taksist naplatio turistu 60 eura za 3 kilometra, vjerojatno ga je samo uhvatio na ulici ili tako nešto. Po zakonu, cijene moraju biti istaknute na boku automobila, ali lako ih je promašiti, pogotovo kad imate prtljagu i žurite se.
UVIJEK naručite Uber, Bolt ili sličnu uslugu, nikad ne ulazite u nasumične taksije, pogotovo bez da prvo provjerite cijenu na vratima. Stoga, molim vas, uživajte u našoj zemlji, ali nemojte nasjedati na ove prijevare - ti ljudi su odvratni", napisao je.
Mnogi korisnici u komentarima naveli su da je najbolja opcija koristiti Uber ili Bolt jer su cijene unaprijed poznate i nema neugodnih iznenađenja.
Jedan korisnik napisao je kako gotovo da ne postoji država u kojoj taksiji ispred kolodvora i zračnih luka nisu poznati po previsokim cijenama te da uvijek unaprijed planira prijevoz javnim prijevozom ili putem aplikacija.
