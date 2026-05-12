Hrvat upozorio turiste: "Uživajte u našoj zemlji, ali nemojte nasjedati na ove prijevare!"

Upravo sam vidio svađu na glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu, gdje je taksist naplatio turistu 60 eura za 3 kilometra, vjerojatno ga je samo uhvatio na ulici ili tako nešto. Po zakonu, cijene moraju biti istaknute na boku automobila, ali lako ih je promašiti, pogotovo kad imate prtljagu i žurite se.