Ovo je pet najtoplijih gradova na svijetu, ljudi žive kao u vrućoj tavi
Nekoliko gradova diljem svijeta ljeto ne doživljava samo kao godišnje doba, već kao stalnu borbu s ekstremnom vrućinom tijekom cijele godine.
Na tim mjestima vrućina nije samo vremenski uvjet, već dio identiteta grada. Pa ipak, ljudi nastavljaju živjeti u tim užarenim okruženjima, prilagođavajući se, preživljavajući i usavršavajući upotrebu kreme za sunčanje i prateći UV indeks.
S prijenosnim ventilatorom u ruci, pogledajte neka od najtoplijih mjesta na svijetu gdje ljudi zapravo žive, rangirana prema prosječnim dnevnim ljetnim temperaturama.
Phoenix, Arizona
Prosječna najviša dnevna temperatura tijekom ljeta: od 41 do 43 stupnja Celzija
Rekordna temperatura: 50 stupnjeva Celzija
Phoenix, Arizona nalazi se u Sonora pustinji na jugozapadu Sjedinjenih Država. Grad ima duga i izuzetno vruća ljeta, dok su zime kratke i više podsjećaju na ljeto u drugim dijelovima zemlje. Prosječna dnevna temperatura od svibnja do rujna prelazi 37 stupnjeva Celzija.
Ljetne temperature redovito dosežu između 41 i 43 stupnja, a ni noći ne donose puno olakšanja. Rekordna temperatura bila je oko 50 stupnjeva Celzija, piše Nova.rs.
Stanovnici Phoenixa očito ne mare previše za ekstremne uvjete jer stanovništvo grada nastavlja rasti. Slično Dohi, razvoj grada podržava masovna upotreba klima uređaja, arhitektura prilagođena toplini, drveće za sjenu i pažljivo upravljanje vodnim resursima. Danas je Phoenix jedan od najpoznatijih pustinjskih gradova na svijetu gdje život ne samo da preživljava već i napreduje unatoč ekstremnim vrućinama.
Sri Ganganagar, Indija
Prosječna dnevna maksimalna temperatura tijekom ljeta: više od 38 stupnjeva Celzija
Rekordna temperatura: 49,4 stupnja Celzija
Sri Ganganagar se nalazi u sjeverozapadnoj indijskoj državi Rajasthan, blizu granice s Pakistanom, u regiji pustinje Thar.
Grad se suočava s dnevnim temperaturama iznad 38 stupnjeva Celzija od travnja do rujna, kao i s čestim pješčanim olujama tijekom svibnja i lipnja. Rekordna temperatura od 49,4 stupnja zabilježena je 2025. godine, što ga svrstava među najtoplija naseljena mjesta na svijetu.
Život u ovom gradu potpuno je prilagođen vrućini, pa stanovnici većinu svojih aktivnosti obavljaju u hladnijim dijelovima dana. Opsežan sustav navodnjavanja putem Ganga kanala održava područje iznenađujuće plodnim, zbog čega je regija poznata kao "Žitnica Rajasthana".
Doha, Katar
Prosječna dnevna maksimalna temperatura tijekom ljeta: više od 38 stupnjeva Celzija
Rekordna temperatura: 50,4 stupnja Celzija
Doha, glavni grad Katara, nalazi se na sjeveroistočnoj obali Arapskog poluotoka uz Perzijski zaljev.
Grad je poznat po izuzetno vrućoj pustinjskoj klimi s dugim, vrlo vrućim ljetima i kratkim, blagim zimama. Najniža temperatura tijekom godine je oko 22 stupnja Celzija u siječnju, dok tijekom vrhunca ljeta dnevne temperature često prelaze 38 stupnjeva Celzija, uz dodatni osjećaj vlažnosti zbog vlage iz Perzijskog zaljeva.
Temperature su ovdje dosezale i do 50,4 stupnja Celzija.
Unatoč oštroj klimi, Doha je postala glavno metropolitansko središte. Stanovnici se prilagođavaju zahvaljujući modernoj infrastrukturi, široko rasprostranjenoj upotrebi klima uređaja i urbanim rješenjima dizajniranim za ekstremne vrućine.
Indio, Kalifornija
Prosječna najviša dnevna temperatura tijekom ljeta: oko 37 stupnjeva Celzija
Rekordna temperatura: 50,5 stupnjeva Celzija
Indio se nalazi u dolini Coachella u južnoj Kaliforniji i suočava se s nekim od najintenzivnijih vrućina među američkim gradovima.
Prosječne temperature sredinom ljeta kreću se oko 37 stupnjeva Celzija, dok vedro nebo i suhi pustinjski zrak doprinose osjećaju topline. Toplo vrijeme dominira većim dijelom godine, s vrlo kratkim razdobljima osvježenja.
Rekordna temperatura od 50,5 stupnjeva Celzija zabilježena je u Indiji.
Unatoč ekstremnim uvjetima, grad održava stabilnu populaciju zahvaljujući poljoprivredi i velikim festivalima koji privlače posjetitelje čak i pod neumoljivim suncem.
Jizan, Saudijska Arabija
Prosječna dnevna maksimalna temperatura tijekom ljeta: više od 35 stupnjeva Celzija
Rekordna temperatura: 46,7 stupnjeva Celzija
Jizan se nalazi na jugozapadnoj obali Saudijske Arabije uz Crveno more i poznat je kao jedno od najtoplijih mjesta na svijetu gdje ljudi žive.
Ljeta su posebno oštra, s prosječnim dnevnim temperaturama oko 35 stupnjeva Celzija, dok vlažnost s mora dodatno pojačava osjećaj sparnog vrućeg zraka.
Čak i izvan ljetne sezone, temperature rijetko značajno padaju, a maksimumi od oko 46,7 stupnjeva Celzija pokazuju koliko ekstremna klima može biti.
Međutim, Jizan ima veliku populaciju i važno je lučko i poljoprivredno središte poznato kao "košara s voćem" regije. Zahvaljujući obalnoj klimi, okolna područja proizvode velike količine manga i drugog tropskog voća.
