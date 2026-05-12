Jako nevrijeme pogodilo je dijelove Hrvatske. Snažan vjetar, jaka kiša i tuča zahvatili su dijelove Zagreba oko podneva. U Vinkovcima je jutros pala velika količina tuče koja je zabijelila ulice, dok su obilna kiša, grmljavina i snažni udari vjetra zahvatili veći dio regije. Meteorolozi upozoravaju da se najgore tek očekuje tijekom dana.

Jutros je jako nevrijeme zahvatilo i Vinkovce te je pala velika količina tuče, javljaju nam čitatelji. A najgore se tek očekuje.

Snažan vjetar nešto prije podneva počeo je puhati i u Zagrebu, a u Zaprešiću, Vrapču, na Trešnjevci... je pala i tuča.

Srušena stabla u Zagrebu

Zbog srušenog stabla kod Westina tramvajski je promet u Savskoj u zastoju, javlja ZET. Tramvaji ne voze ni u Maksimirskoj zbog srušenog stabla, a ne voze ni autobusne linije 127 i 227.

Čitatelji nam javljau i o srušenom stablu u Trnskom.

Danas je i Sloveniju zahvatila izražena hladna fronta koja je donijela grmljavinsko nevrijeme, pojačan vjetar i zahlađenje.

Već prijepodne oborine, u početku i grmljavina, proširile su se na cijelu Sloveniju. Uz grmljavinsko nevrijeme mogući su lokalni pljuskovi. Granica snježnih oborina spustit će se do oko 800 metara nadmorske visine.

Obilne oborine već su zahvatile gotovo cijelu zemlju. Na radarskoj snimci Agencije za okoliš pratite kako se kreću.

Sloveniju je jutros pogodila oluja koja je donijela obilnu kišu s jakim vjetrom, tuču i susnježicu. Ponegdje je palo toliko tuče da su ceste i livade potpuno pobijeljele.