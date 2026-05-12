U Splitu pisao grafite protiv Milanovića i Možemo. "Platili su mi 400 eura"

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg nezaposlenog kuhara kojeg se tereti da je od 22. siječnja do 17. veljače na više lokacija u gradu ispisivao grafite uvredljivog sadržaja usmjerene protiv predsjednika Zorana Milanovića i stranke Možemo.
Oglas
Postupak je pokrenut nakon kaznene prijave Grada Splita, piše Dalmatinski portal.
Među grafitima koje je ispisivao bili su i natpisi: "Milanoviću, lažni domoljube i Udbašu", "Milanoviću, vrati bistu Tuđmanovu" te "Milanović, Hajdaš i Možemo izdajnici Hrvatske".
Dok se u policiji branio šutnjom, 26-godišnjak je na ispitivanju u Državnom odvjetništvu sve priznao. Izjavio je da su mu za ispisivanje grafita platili 400 eura, no nije želio otkriti o kome se radi.
Rekao je kako je pristao na ponudu jer mu je novac bio potreban da pomogne djevojci platiti stanarinu. Objasnio je i da ga je do lokacija za ispisivanje grafita dovezao poznanik koji, kako tvrdi, nije znao što namjerava učiniti.
Izrazio je žaljenje, rekavši kako je svjestan da je postupio glupo, pogotovo jer je već osuđivan, te obećao da slično neće ponoviti.
Tužiteljstvo je za okrivljenika zatražilo kaznu od šest mjeseci zatvora. Predloženo je i produljenje mjere opreza koja mu nalaže obavezno javljanje policiji jednom mjesečno.
Naime, 26-godišnjak je već četiri puta pravomoćno osuđivan, između ostalog i za isto kazneno djelo za koje ga se tereti novom optužnicom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas