Nevrijeme koje je pogodilo Zagreb izazvalo je velike probleme u prometu na više lokacija u gradu, dok vatrogasci imaju pune ruke posla

Problemi u prometu

11:58 zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti kod Westina zbog pada stabla;

11:57 linija 127 u prekidu zbog pada električnog kabela u Mikulićima;

11:58 Zastoj tramvajskog prometa na Maksimirskoj cesti zbog pada stabla;

11:58 linija 227 u prekidu zbog pada stabla u Ulici Oboj;

12:14 linija 207 u prekidu zbog pada stabla;

12:30 linija 139 u prekidu zbog pada stabla;

Čitatelji nam javljau i o srušenom stablu u Trnskom koje je poklopilo automobil.

Jak vjetar razbacao je štandove na Splavnici.

DHMZ objavio upozorenja

DHMZ je za danas objavio narančasta upozorenja za karlovačku, zagrebačku i osječku regiju, te žuta za ostatak države.