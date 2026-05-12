prva polufinalna večer

VIDEO / Nižu se reakcije na grupu Lelek: "Cijeli ovaj nastup... Naježila sam se"

N1 Info
12. svi. 2026. 21:43
Prvo polufinale u Wiener Stadthalle donosi 15 nastupa, a samo deset ide dalje prema subotnjem finalu.

Grupa Lelek nastupila je kao treća u prvom polufinala 70. izdanja Eurovizije. Naše predstavnice izvele su svoju pjesmu "Andromeda".

Etno-pop grupa LELEK osnovana je 2024. godine, a u svojoj glazbi spaja elemente tradicijske hrvatske glazbe i suvremeni pop zvuk.

Pozornost publike privukle su debitantskim singlom „Tanani Nani”, a dodatno su se istaknule nastupom na Dori 2025. s pjesmom „The Soul of My Soul”, s kojom su osvojile četvrto mjesto. Na Doru su se vratile i 2026. godine te s pjesmom „Andromeda” odnijele pobjedu, piše Večernji.

Grupu čini pet članica – Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Zajedno grade prepoznatljiv glazbeni izraz koji povezuje hrvatske folklorne motive, moderne aranžmane i elektroničku produkciju.

Umjetnički fokus grupe LELEK usmjeren je na očuvanje i reinterpretaciju slavenske glazbene i kulturne baštine kroz suvremene medije.

Naše predstavnice izvele su svoju pjesmu u prvoj polufinalnoj večeri i oduševile obožavatelje na Twitteru.  "Stvarno sam uživala u nastupu Hrvatske", "Danas sam Hrvat", "Hrvatska ima najbolju pjesmu" , "Cijeli ovaj nastup... Naježila sam se", samo su neki od komentara.

