Prvo polufinale u Wiener Stadthalle donosi 15 nastupa, a samo deset ide dalje prema subotnjem finalu.
Oglas
Grupa Lelek nastupila je kao treća u prvom polufinala 70. izdanja Eurovizije. Naše predstavnice izvele su svoju pjesmu "Andromeda".
Etno-pop grupa LELEK osnovana je 2024. godine, a u svojoj glazbi spaja elemente tradicijske hrvatske glazbe i suvremeni pop zvuk.
Pozornost publike privukle su debitantskim singlom „Tanani Nani”, a dodatno su se istaknule nastupom na Dori 2025. s pjesmom „The Soul of My Soul”, s kojom su osvojile četvrto mjesto. Na Doru su se vratile i 2026. godine te s pjesmom „Andromeda” odnijele pobjedu, piše Večernji.
Grupu čini pet članica – Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Zajedno grade prepoznatljiv glazbeni izraz koji povezuje hrvatske folklorne motive, moderne aranžmane i elektroničku produkciju.
Umjetnički fokus grupe LELEK usmjeren je na očuvanje i reinterpretaciju slavenske glazbene i kulturne baštine kroz suvremene medije.
Naše predstavnice izvele su svoju pjesmu u prvoj polufinalnoj večeri i oduševile obožavatelje na Twitteru. "Stvarno sam uživala u nastupu Hrvatske", "Danas sam Hrvat", "Hrvatska ima najbolju pjesmu" , "Cijeli ovaj nastup... Naježila sam se", samo su neki od komentara.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas