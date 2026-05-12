Plenković o cijeni najma vile ministra Glavine: "On to može napraviti, a ovo je generalna ponuda"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti otkrivanja Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Dubrovniku te na svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana Dubrovačko-neretvanske županije.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je da će se zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom Istoku ovogodišnja turistička sezona biti specifična te je apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20 posto.
Njegov apel komentirao je i Andrej Plenković: "Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku, poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar podcrtava ono što treba raditi u trenutku kada se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga."
Tonči Glavina nije snizio cijene najma svoje privatne vile za ovu sezonu, potvrdili su iz Ministarstva za Index.
Ministarstvo navodi i da je "korekcija cijena najma vile izvršena još prošle godine, i to u iznosu većem od 10 posto.
Na to se osvrnuo i premijer:
"On to može napraviti što se njega tiče, a ovo je generalna ponuda koja je razumljiva. Ako pogledate ponude drugih, onda vam je sve jasno", dodao je.
"Tko vam drži snižene cijene naftnih derivata, plina, struje? Jeste li to zaboravili? Što vam je? Nemojte dezinformirati javnost, imate koncesiju da govorite istinu, a ne stvari koje ne stoje", rekao je Plenković novinarki nakon njezinih pitanja.
Premijer ističe da je poruka o cijenama u turizmu bila "više nego jasna".
"Ministar je sve u pravu, mogu i inače spustiti cijene. Cijene u sezoni i predsezoni su različite. Trgovine sve mogu spuštati odmah, što se nas tiče. Treba biti konkurentan."
"Ministar je dobro rekao i svi trebaju spustiti cijene", dodao je.
Plenković je komentirao i izbor ustavnih sudaca i ponovio da "ekipa iz SDP-a i Možemo svjesno ide u opstrukciju."
"Važno je da ljudi shvate tko blokira institucije i tko ih želi okupirati", dodao je.
