Počelo prvo polufinale Eurosonga. Baby Lasagna o grupi Lelek: "Pjesma mi je top, nadam se da će to i svijet prepoznati"

U Areni Wiener Stadthalle u Beču počela je prva polufinalna večer jubilarnog 70. izdanja Eurosonga. Među 15 izvođača večeras nastupaju i hrvatske predstavnice, grupa LELEK s pjesmom "Andromeda".
Druga polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak 14. svibnja. Za ulazak u finale u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri prema glasovima publike i ocjenama žirija prolazi u veliko finale u subotu 16. svibnja.
Zahvaljujući pobjedi JJ-a s pjesmom "Wasted Love" na natjecanju 2025. u Baselu, austrijska televizijska kuća ORF u suradnji s Europskom radiodifuzijskom unijom (EBU) organizator je ovogodišnjeg natjecanja. Eurosong se tako treći put vraća u Austriju nakon 1967. i 2015. godine, piše HRT.
Voditelji ovogodišnjeg natjecanja su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, a službeni slogan i dalje je "United by Music".
Uoči prvog polufinala Jutarnji je razgovarao s natjecateljima ovogodišnje Dore, kao i s prethodnim predstavnicima Hrvatske na Eurosongu koji su im otkrili svoja predviđanja za rezultat grupe LELEK u polufinalu. Javio im se i Baby Lasagna, koji nas je na Eurosongu predstavljao 2024. godine s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".
"Nisam poslušao pjesme i pregledao vizuale ostalih izvođača osim Lelekica i Lavine, ali prema ‘first looku‘ rekao bih da su nastup Dore digle za cca 500 puta i već sada mislim da moraju u finale. Pjesma mi je, kao i nastup, top, tako da se nadam da će to i svijet prepoznati", poručio je on.
