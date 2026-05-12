Kina i SAD protive se iranskim naknadama za prolaz kroz Hormuz

Visoki američki i kineski dužnosnici ⁠slažu se da nijedna zemlja ne bi trebala naplaćivati naknade za prolaz Hormuškim tjesnacem, priopćio je u utorak State Department, što je znak da dvije zemlje pokušavaju pronaći zajednički jezik u pokušajima da ⁠Iran odustane od kontrole nad vitalnim vodenim putem.

Izjava dolazi uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog vođe Xi Jinpinga kasnije ovog tjedna, na čijem će dnevnom redu biti iranska blokada tjesnaca.

State Department je priopćio da su kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi i američki državni tajnik Marco Rubio telefonski razgovarali o tom pitanju u travnju.

"Složili su se da nijednoj zemlji ili organizaciji ne može biti dopušteno naplaćivati brodarine za prolazak kroz međunarodne plovne putove poput Hormuškog tjesnaca", rekao je glasnogovornik odjela Tommy Pigott.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu ⁠nije osporilo tu izjavu, navodeći kako se nada da sve strane mogu raditi zajedno kako bi se nastavio normalan promet kroz tjesnac, kojim je prije rata prolazila petina svjetskih zaliha nafte ⁠i plina.

"Održavanje područja sigurnim i stabilnim te osiguravanje nesmetanog prolaza zajednički je interes međunarodne zajednice", rekao je glasnogovornik kineskog veleposlanstva Liu ‌Pengyu.

Teheran je pravo na naplatu naknada za prolaz Hormuzom dosad isticao kao preduvjet za okončanje rata.