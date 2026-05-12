SAVJET KARDIOLOGINJE
Ovo je položaj spavanja koji najviše opterećuje vaše srce
Mnogi čimbenici doprinose zdravlju srca, uključujući zdravu prehranu i aktivan način života. No, iako je to jedna od prvih stvari koje ljudi zanemaruju, san je također ključni element zdravlja srca.
"Dovoljno kvalitetnog sna važan je dio održavanja zdravlja srca", kaže dr. Cheng-Han Chen, interventna kardiologinja i medicinska direktorica Structural Heart programa u MemorialCare Saddleback Medical Centeru u Laguna Hillsu u Kaliforniji. "Tijekom spavanja tijelo se odmara i popravlja vaš kardiovaskularni sustav", pojasnila je.
Taj odmor i popravak dok spavate mogu pomoći u zaštiti od čimbenika rizika za srčane bolesti, poput visokog krvnog tlaka, dijabetesa tipa 2 i pretilosti, kaže dr. Chen. Ali, vašem srcu se noću događa više od same revitalizacije. Vaš položaj spavanja može utjecati na vaše srce, a dr. Chen kaže da postoji jedan koji posebno može biti težak za ovaj organ, posebno ako imate određeno kardiovaskularno stanje.
Istraživanja o utjecaju položaja spavanja na srce još se razvijaju i teško je reći da će jedan određeni položaj spavanja potpuno promijeniti zdravlje vašeg srca. Ipak, mogao bi utjecati na to koliko vam je udobno i može nepotrebno opteretiti vaš sustav, piše Parade.
Koji položaj spavanja je najteži za vaše srce?
Spavanje na lijevoj strani može biti najteže za vaše srce, prema dr. Chen. "Srce je u sredini prsnog koša, ali je postavljeno više prema lijevoj strani. Kada spavate na lijevoj strani, ono vrši malo veći pritisak na srčane komore", rekla je.
Za ljude s dobrim temeljnim kardiovaskularnim zdravljem ovo vjerojatno neće biti problem, objašnjava dr. Chen. Ali ako imate stanje poput kongestivnog zatajenja srca, to može utjecati na to koliko se ugodno osjećate.
"Znamo da se ljudi s kongestivnim zatajenjem srca osjećaju bolje kada spavaju na desnoj strani. Spavanje na lijevoj strani malo otežava pumpanje srca, što može dovesti do nelagode", objašnjava.
No, istraživanja o tome su u tijeku. "Znanost o položaju spavanja daleko je manje razvijena od znanosti o trajanju sna, kvaliteti i poremećajima spavanja", kaže dr. Catherine Weinberg, kardiologinja u bolnici Lenox Hill u Northwellu. "Spavanje na bilo kojoj strani može promijeniti protok krvi i mehaničke sile na srce, a za ljude sa zatajenjem srca ili drugim srčanim stanjima, čak i male promjene mogu biti važne", istaknula je.
Još jedan zabrinjavajući položaj spavanja koji treba imati na umu
Spavanje na leđima također može biti teško za vaše srce, iako je razlog neizravniji. "Najveći znak za uzbunu zbog položaja tijela, potkrijepljen jakim dokazima, zapravo je spavanje na leđima ako imate opstruktivnu apneju u snu", kaže dr. Weinberg.
Opstruktivna apneja u snu faktor je rizika za kardiovaskularne bolesti, prema Američkom udruženju za srce (AHA). Prema AHA, posebno je povezana s većim rizikom od visokog krvnog tlaka, moždanog udara i koronarne bolesti srca, uz zatajenje srca.
Spavanje na leđima kada imate opstruktivnu apneju u snu uzrokuje pomicanje jezika i mekih tkiva u grlu unatrag, sužavajući ili blokirajući dišne putove u tom procesu, objašnjava dr. Chen.
"Ako već imate bolest srca, ovo biste trebali imati na umu", kaže dr. Weinberg. "Apneja u snu se nedovoljno dijagnosticira kod pacijenata sa zatajenjem srca, fibrilacijom atrija, loše kontroliranim visokim krvnim tlakom i koronarnom bolešću srca", dodaje.
Kako spavati kako biste najbolje podržali zdravlje svog srca
Postoji nekoliko načina korištenja sna za podršku zdravlju svog srca. Dr. Weinberg preporučuje pridržavanje dosljednog rasporeda, pazeći da si ostavite prostora za barem sedam sati sna noću. "Redovitost je važna jednako kao i trajanje. Odlazak na spavanje u mračnu sobu, s hladnom temperaturom, također je ključan", naglasila je.
Na kraju, obratite pozornost na to kako se osjećate nakon što zaspite. "Ako hrčete, iscrpljeni vučete dane, imate jutarnje glavobolje ili ne možete zaspati ili ostati spavati, razgovarajte sa svojim liječnikom. Ovo su znakovi upozorenja na poremećaje spavanja koji mogu ozbiljno oštetiti vaše srce", zaključila je.
