Ovo povrće smanjuje nadutost za 40 posto, a rijetko ga jedemo

Kažu da je nutritivna bomba, a u našim krajevima je često nepravedno zaobilazimo, uglavnom zato što nismo sigurni kako je pripremiti.
Iako se na mediteranskim stolovima smatra delikatesom, artičoka se u našoj regiji relativno rijetko jede. Međutim, znanstvena istraživanja sugeriraju da bismo ovo povrće trebali tretirati više kao prirodnu ljekovitu hranu nego kao puki prilog. Njezin utjecaj na probavni sustav toliko je jak da je nutricionisti često nazivaju tušem za unutarnje organe, prvenstveno crijeva.
Artičoka - prirodni prebiotik za zdrava crijeva
Artičoke su jedan od najboljih izvora inulina, specifične vrste topljivih vlakana koja djeluju kao prebiotik. Inulin se ne probavlja u želucu, već ide izravno u debelo crijevo gdje hrani dobre bakterije (probiotike). Studije pokazuju da redoviti unos inulina značajno povećava populaciju bifidobakterija, što jača imunitet i smanjuje upalne procese u crijevima, piše Nova.rs.
Učinak tuša
Ono što artičoku izdvaja od ostalog povrća je cinarin, antioksidans koji potiče proizvodnju žuči u jetri i njezino pražnjenje iz žučnog mjehura. A žuč je ključna za razgradnju masti i uklanjanje toksina. Povećani protok žuči doslovno ispire sustav, pomaže jetri da se regenerira, a crijevima da učinkovitije izbacuju otpadne tvari.
Pomoć kod nadutosti
Ako patite od sindroma iritabilnog crijeva ili kronične nadutosti, artičoke mogu biti dobar izbor. Jedna veća studija otkrila je da ekstrakt lista artičoke smanjuje simptome nadutosti i bolova u trbuhu za više od 40% nakon samo nekoliko tjedana korištenja. Pomaže u regulaciji peristaltike, tj. pražnjenja crijeva, što sprječava zadržavanje plinova.
Produžena sitost i kontrola težine
S čak sedam grama vlakana po srednjoj artičoki, što je gotovo 30% dnevne potrebe, ovo povrće je prvak u kategoriji sitosti. Vlakna usporavaju pražnjenje želuca i skokove šećera u krvi. To znači da ćete nakon obroka koji uključuje artičoke biti siti satima dulje, bez karakterističnog pada energije i žudnje za slatkišima. Oko 100 grama kuhanih artičoka sadrži 5,4 g vlakana, 14,8 mcg vitamina K, 68 mcg folata i 42 mg magnezija.
Dobra vijest je da su artičoke iz staklenke (u salamuri ili ulju) ili smrznuta srca artičoka jednako učinkoviti izvori vlakana i cinarina. Možete ih dodati jelu od salate, rižota ili ih jednostavno ispeći s malo maslinovog ulja i limuna.
Međutim, zbog snažnog utjecaja na žuč, osobe sa žučnim kamencima trebale posavjetovati s liječnikom prije nego što naglo povećaju unos artičoke.
