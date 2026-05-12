Ovo povrće smanjuje nadutost za 40 posto, a rijetko ga jedemo

Ono što artičoku izdvaja od ostalog povrća je cinarin, antioksidans koji potiče proizvodnju žuči u jetri i njezino pražnjenje iz žučnog mjehura. A žuč je ključna za razgradnju masti i uklanjanje toksina. Povećani protok žuči doslovno ispire sustav, pomaže jetri da se regenerira, a crijevima da učinkovitije izbacuju otpadne tvari.