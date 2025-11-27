Drama na aerodromu: Zrakoplov kružio dva sata

Zrakoplov kompanije Wizz Air koji je poletio iz Venecije prema Skoplju, Airbus A321neo mađarskog niskotarifnog prijevoznika, gotovo je dva sata pokušavao sletjeti u zračnu luku Sjeverne Makedonije, ali bez uspjeha. Nakon čak sedamnaest krugova iznad odredišnog aerodroma, zrakoplov se usmjerio prema Prištini na Kosovu, gdje je sletio bez dodatnih komplikacija.
Oglas
Prema prijevozniku, problem je uzrokovalo loše vrijeme, iako su u isto vrijeme drugi zrakoplovi normalno slijetali i polijetali, uz vidljivost označenu kao maksimalnu. Zrakoplov s 239 sjedala nekoliko je puta preletio makedonski aerodrom na vrlo maloj visini. Prema informacijama do kojih je došao talijanski Corriere Della Sera, u pozadini su bili snažni naleti vjetra.
Zrakoplov, koji je iz Venecije poletio u 14:33, približio se Skoplju u 15:41 (po talijanskom vremenu). No od tada je kružio više puta, bez mogućnosti slijetanja. U 17:33 pilot je krenuo prema sjeveru, prema Prištini, gdje je sletio u 17:55 - više od tri sata nakon polijetanja.
"Wizz Air potvrđuje da je let W6 4752 iz Venecije za Skopje 25. studenoga preusmjeren u Prištinu zbog loših vremenskih uvjeta u Skoplju“, priopćio je prijevoznik.
"Svi će putnici biti prevezeni do Skoplja kopnenim prijevozom. Sigurnost naših putnika, posade i zrakoplova naš je apsolutni prioritet, te zahvaljujemo posadi na profesionalnosti, a putnicima na razumijevanju."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas