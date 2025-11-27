Drama na aerodromu: Zrakoplov kružio dva sata

Zrakoplov, koji je iz Venecije poletio u 14:33, približio se Skoplju u 15:41 (po talijanskom vremenu). No od tada je kružio više puta, bez mogućnosti slijetanja. U 17:33 pilot je krenuo prema sjeveru, prema Prištini, gdje je sletio u 17:55 - više od tri sata nakon polijetanja.