Airbus najavio jedan od najvećih opoziva u svojoj povijesti: Evo koje su aviokompanije pogođene

Njemački prijevoznik Lufthansa rekao je da je obaviješten o potencijalnim softverskim problemima koji utječu na njihovu flotu Airbus A320 obitelji.

Zrakoplovna tvrtka upozorila je da bi tijekom vikenda moglo doći do manjeg broja otkazivanja ili kašnjenja letova te potvrdila da u potpunosti poštuje sve zahtjeve proizvođača i regulatora i da je već započela s provedbom mjera koje je propisao Airbus.