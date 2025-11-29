6.000 zrakoplova
Airbus najavio jedan od najvećih opoziva u svojoj povijesti: Evo koje su aviokompanije pogođene
Airbus je najavio opsežan opoziv koji zahtijeva hitne popravke na 6.000 zrakoplova A320, čime je pogođeno više od polovice svjetske flote.
Čini se da je to jedan od najvećih opoziva s kojim se Airbus suočio u svojoj 55-godišnjoj povijesti, a dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je A320 pretekao Boeing 737 kao najviše proizvedeni zrakoplov, piše Sky News.
Potez je potaknut nedavnim incidentom u koji je bio uključen zrakoplov iz obitelji A320, a koji je otkrio da intenzivno solarno zračenje može oštetiti podatke ključne za funkcioniranje sustava upravljanja letom.
Izvori iz industrije kažu da će otprilike dvije trećine pogođenih zrakoplova imati samo kratka prizemljenja, jer će zrakoplovne tvrtke vratiti raniju verziju softvera.
Međutim, stotine zrakoplova mogle bi trebati i zamjenu hardvera, što bi moglo dovesti do znatno duljih kašnjenja.
U trenutku kada je Airbus poslao obavijest više od 350 operatera, oko 3.000 A320 zrakoplova letjelo je širom svijeta.
Evo kako su zrakoplovne tvrtke pogođene ovim problemom:
British Airways
British Airways je za Sky News rekao da su pogođena samo tri njihova zrakoplova te da će se potrebni popravci obaviti preko noći i ne očekuje se da će to ometati njihove operacije.
American Airlines
Najveći svjetski operater A320, American Airlines, rekao je da će oko 340 od njihovih 480 A320 zrakoplova trebati popravak.
Tvrtka očekuje da će većina popravaka biti završena do subote, a za svaki je zrakoplov potrebno oko dva sata.
Delta Air Lines
Delta Air Lines je rekla da će se pridržavati direktive i očekuje da će operativni utjecaj na njihovu flotu Airbus A320 obitelji biti ograničen.
Lufthansa
Njemački prijevoznik Lufthansa rekao je da je obaviješten o potencijalnim softverskim problemima koji utječu na njihovu flotu Airbus A320 obitelji.
Zrakoplovna tvrtka upozorila je da bi tijekom vikenda moglo doći do manjeg broja otkazivanja ili kašnjenja letova te potvrdila da u potpunosti poštuje sve zahtjeve proizvođača i regulatora i da je već započela s provedbom mjera koje je propisao Airbus.
Wizz Air
Glasnogovornik Wizz Aira potvrdio je da su neki zrakoplovi te kompanije među onima koji zahtijevaju ažuriranje softvera koje je označio Airbus.
Kompanija je već zakazala nužno održavanje, ali neki letovi tijekom vikenda mogli bi biti pogođeni.
EasyJet
EasyJet je rekao da su, nakon sigurnosne direktive izdane zrakoplovnim tvrtkama koje koriste A320, „započeli i već dovršili nadogradnju softvera na mnogim zrakoplovima kojima je potrebna te nastavljaju blisko surađivati sa sigurnosnim tijelima”.
Dodali su da planiraju letjeti normalno u subotu te zamolili putnike da nastave pratiti status svojih letova.
Aer Lingus
Irski prijevoznik Aer Lingus rekao je da je pogođen „ograničen broj zrakoplova” te da poduzimaju „hitne korake” kako bi riješili problem.
Turkish Airlines
Turkish Airlines je rekao da će osam A320 zrakoplova u njihovoj floti sigurno biti vraćeno u promet nakon dovršetka potrebnih radnji te da se sve operacije nastavljaju sigurno i bez prekida.
Avianca
Kolumbijska zrakoplovna tvrtka Avianca u petak je rekla da veliki opoziv Airbusovih A320 utječe na više od 70% njihove flote, što uzrokuje „značajne” operativne poremećaje tijekom sljedećih 10 dana.
Kompanija je također objavila da je obustavila prodaju karata za putovanja do 8. prosinca.
Air India
Air India je rekla da je svjesna Airbusove direktive koja utječe na njihove A320 zrakoplove u prometu.
Kompanija je upozorila da bi potrebna ažuriranja softvera i hardvera na dijelu flote mogla dovesti do duljih vremena okreta (turnaround) i kašnjenja u redovnom rasporedu letova.
IndiGo
Indijski niskotarifni prijevoznik IndiGo rekao je da proaktivno provodi potrebna ažuriranja na svojim A320 zrakoplovima te upozorio da bi neki letovi mogli imati manje promjene u rasporedu.
Air New Zealand
Air New Zealand je rekao da je trenutačno pogođen globalnim softverskim problemom koji utječe na njihove Airbusove zrakoplove.
Kompanija je upozorila da bi moglo doći do poremećaja na više letova, uz očekivani broj otkazivanja u cijeloj floti.
Flynas
Saudijski niskotarifni prijevoznik Flynas rekao je da će se na dijelu flote provesti softverske prilagodbe i tehnička rekalkibracija, što će uzrokovati određena kašnjenja u rasporedu nakon Airbusova opoziva.
United Airlines
Američki prijevoznik potvrdio je da nije pogođen Airbusovom objavom.
Azul Airlines
Brazilski Azul Airlines rekao je da nijedan njihov A320 zrakoplov nije pogođen Airbusovim opozivom.
