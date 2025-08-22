Dodik: Povući ću se iz politike na 10 godina pod jednim uvjetom

Miloradu Dodiku, kojem je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP) oduzelo mandat predsjednika Republike Srpske (RS) na temelju pravomoćne presude Suda BiH, pozvao je zastupnike oporbenih stranaka da podrže donošenje odluke u Narodnoj skupštini RS da entitetsko izborno povjerenstvo – RIK raspiše prijevremene izbore za predsjednika RS, a da se on sljedećih deset godina neće pojavljivati na političkoj sceni.
"Predlažem da predsjednik RIK-a, koji će raspisati te izbore, bude član Srpske demokratske stranke (SDS) ili Partije demokratskog progresa (PDP). Ali, vi na to nećete pristati. Vi hoćete da glasove broji SIP", rekao je Dodik, obraćajući se zastupnicima u parlamentu RS.
Naveo je da SIP nema nadležnost raspisati prijevremene izbore za predsjednika RS, niti mu je mogao oduzeti mandat predsjednika RS.
"Ne može SIP raspisati izbore, može samo RIK RS. Nećete dobiti novog predsjednika ni ako izađete na prijevremene predsjedničke izbore koje raspiše SIP", kazao je Dodik.
Dodao je da ne prihvaća presudu Suda BiH, ističući kako je hajka protiv njega pokrenuta jer se usprotivio namjerama da vlasništvo nad državnom imovinom bude preneseno na razinu BiH.
Ocijenio je da institucija predsjednika RS nije slučajno napadnuta te da ne može dopustiti da srpski narod doživi bilo kakvu vrstu progona.
"Mi smo u BiH unijeli svoj suverenitet, imali smo svoju državu", rekao je Dodik tijekom rasprave o presudi koju mu je izrekao Sud BiH i odluci SIP-a da mu se oduzme predsjednički mandat.
