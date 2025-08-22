Dodik u parlamentu RS tvrdio da je još predsjednik, svađao se s oporbom

U konfuznom govoru ponavljao je kako visoki predstavnici u BiH nemaju pravo donositi zakone, svađao se sa zastupnicima oporbe, hvalio se kako je on branio osuđene ratne zločince Radovana Karadžića i Ratka Mladića na Haaškom tribunalu i "spasio RS od od općeg raspada" kada je prvi put postao entitetskim premijerom 1998. godine, a potom stalno radio na njegovu jačanju.