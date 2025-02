Konaković preživio još jedan pokušaj smjene, kriza vlasti u BiH se nastavlja

Podijeli :

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković preživio je u četvrtak još jedan pokušaj smjene s te dužnosti jer se Zastupnički dom parlamenta BiH očitovao protiv takve inicijative.

Zahtjev za smjenu Konakovića zajednički su uputili Stranka demokratske akcije (SDA) i njen saveznik Demokratska fronta (DF) Željka Komšića, a obrazložili su ga tvrdnjama da je aktualni šef bosanskohercegovačke diplomacije povezan s organiziranim kriminalom i da svojim postupcima narušava ugled BiH.

Zastupnici tih stranaka te su tvrdnje ponovili i na sjednici Zastupničkog doma no nisu dobili potporu jer je za smjenu Konakovića glasalo tek 15 zastupnika dok ih je 18 bilo protiv. To tijelo u svom sastavu ima 42 zastupnika, a na sjednicu nisu došli oni iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika iako je baš na njihov zahtjev Zastupnički dom prošlog tjedna također razmatrao inicijativu za smjenu Konakovića, no s drugačijim argumentima.

Dodikovi su zastupnici tada tražili da se Konaković smijeni jer navodno vrijeđa Republiku Srpsku i vodi vanjsku politiku bez koordinacije s Predsjedništvom BiH.

Zastupnici tri stranke bošnjačko-građanskog bloka koje čine dio vladajuće koalicije u BiH o zahtjevima SDA i DF-a u četvrtak uopće nisu raspravljali.

“Ovo nije bazirano na argumentima nego na pretpostavkama i hipotezama pa ne zaslužuje bilo kakvu raspravu”, poručio je predsjedatelj Zastupničkog doma Denis Zvizdić koji je i član stranke Narod i pravda (NiP) na čijem je čelu Konaković.

Zahtjevi za smjenu Konakovića dio su međustranačkih obračuna koji su uslijedili u BiH nakon što je bošnjačko-građanska “trojka” pozvala na raskidanje koalicije s Dodikovim SNSD-om i uspostavu nove u kojoj bi bile oporbene stranke iz Republike Srpske. To je prouzročilo krizu vlasti koja traje već tjednima bez naznaka brzog rješenja.

“Trojka” i SNSD sada stoga jedni drugima pokušavaju smijeniti ministre u Vijeću ministara.

HDZ BiH je odlučio kako neće poduprijeti niti jednu smjenu, a čelnik te stranke Dragan Čović pokušava očuvati dosadašnju koaliciju i najavio je kako će biti posrednikom ne bi li se vlast stabilizirala i nastavilo s donošenjem zakona bitnih za otvaranje pristupnih predgovora s Europskom unijom.

“Što se nas tiče dogovor o parlamentarnoj većini kojega smo postigli prije dvije godine još uvijek vrijedi”, izjavio je nakon sjednice Zastupničkog doma HDZ-ov zastupnik Marinko Čavara.

