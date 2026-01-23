Europarlamentarci u Beogradu pogledali izložbu o Jasenovcu, iako je vlast Srbije tvrdila da je žele izbjeći

Iako su predstavnici vlasti Srbije jučer tvrdili da je delegacija Europskog parlamenta, koja je stigla u Srbiju u promatračku misiju, „zatražila da u Skupštini Srbije ne prolazi kroz središnji hodnik u kojem je postavljena izložba Jasenovac – trajna opomena“, europarlamentarci su ipak prošli tim prostorom i razgledali izložbu.
Nakon sastanka s potpredsjednicom Skupštine Elvirom Kovač, europarlamentarci su se uputili prema središnjem dijelu parlamenta kako bi pogledali postav izložbe o Jasenovcu.
Predstavnici Europskog parlamenta, predvođeni izvjestiteljem za Srbiju Toninom Piculom, upoznali su se s ovom izložbom.
Kako podsjeća N1 Srbija, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u Tallinnu da izložba o Jasenovcu u srpskom parlamentu nije provokacija za europarlamentarce te da su oni, tražeći da tijekom posjeta Skupštini ne prolaze pored izložbe, pokazali nepoštovanje prema žrtvama, srpskom narodu i Holokaustu.
"Jasenovac je dio Holokausta"
„Za mene je nevjerojatno, jezivo i stravično da imate europarlamentarce koji žele izbjeći takvu izložbu, jer je Jasenovac dio Holokausta“, rekla je jučer srpskim novinarima u Estoniji.
Zastupnik Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković izjavio je da je delegacija Europskog parlamenta tražila da u Skupštini Srbije ne prolazi kroz središnji hol u kojem se nalazi izložba „Jasenovac – trajna opomena“.
„Delegacija Europskog parlamenta iznijela je sramotan i skandalozan zahtjev da u Skupštini Srbije nikako ne prođe i ne vidi izložbu posvećenu Međunarodnom danu sjećanja na žrtve Holokausta, da ni na koji način ne vidi izložbu posvećenu žrtvama i stradalima u Jasenovcu“, rekao je Mirković.
