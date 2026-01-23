Oglas

"trajna opomena"

Europarlamentarci u Beogradu pogledali izložbu o Jasenovcu, iako je vlast Srbije tvrdila da je žele izbjeći

author
N1 Srbija
|
23. sij. 2026. 10:31

Iako su predstavnici vlasti Srbije jučer tvrdili da je delegacija Europskog parlamenta, koja je stigla u Srbiju u promatračku misiju, „zatražila da u Skupštini Srbije ne prolazi kroz središnji hodnik u kojem je postavljena izložba Jasenovac – trajna opomena“, europarlamentarci su ipak prošli tim prostorom i razgledali izložbu.

Oglas

Nakon sastanka s potpredsjednicom Skupštine Elvirom Kovač, europarlamentarci su se uputili prema središnjem dijelu parlamenta kako bi pogledali postav izložbe o Jasenovcu.

Predstavnici Europskog parlamenta, predvođeni izvjestiteljem za Srbiju Toninom Piculom, upoznali su se s ovom izložbom.

Kako podsjeća N1 Srbija, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u Tallinnu da izložba o Jasenovcu u srpskom parlamentu nije provokacija za europarlamentarce te da su oni, tražeći da tijekom posjeta Skupštini ne prolaze pored izložbe, pokazali nepoštovanje prema žrtvama, srpskom narodu i Holokaustu.


"Jasenovac je dio Holokausta"

„Za mene je nevjerojatno, jezivo i stravično da imate europarlamentarce koji žele izbjeći takvu izložbu, jer je Jasenovac dio Holokausta“, rekla je jučer srpskim novinarima u Estoniji.

Zastupnik Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković izjavio je da je delegacija Europskog parlamenta tražila da u Skupštini Srbije ne prolazi kroz središnji hol u kojem se nalazi izložba „Jasenovac – trajna opomena“.

„Delegacija Europskog parlamenta iznijela je sramotan i skandalozan zahtjev da u Skupštini Srbije nikako ne prođe i ne vidi izložbu posvećenu Međunarodnom danu sjećanja na žrtve Holokausta, da ni na koji način ne vidi izložbu posvećenu žrtvama i stradalima u Jasenovcu“, rekao je Mirković.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
izložba o jasenovcu jasenovac srbija tonino picula

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ