Goldstein o popisu žrtava Jasenovca: Ima propusta, manjkavosti, ali nije bilo namjernih grešaka

"Što se Bleiburga tiče, on je različit od Jasenovca. Nije bio samo zločin, iako je bio i zločin - svatko tko je likvidiran bez suda, to je zločin. To su bile i završne bitke 2. svjetskog rata u kojima je poginulo na tisuće ljudi, prvenstveno vojnika, što ustaša, što partizana, ali i jedan broj civila koji su pratili ustašku kolonu. Izvodila se pravda jer je trebalo pohvatati ratne zločince i kazniti. U toj koloni od nekih 100.000 vojnika bilo desetak tisuća onih koji su okrvavili ruke izravno ili neizravno."