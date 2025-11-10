Goldstein o popisu žrtava Jasenovca: Ima propusta, manjkavosti, ali nije bilo namjernih grešaka

Gost Ivana Hrstića bio je Ivo Goldstein, hrvatski povjesničar i sveučilišni profesor.
Ivo Goldstein objasnio je zašto je trenutna brojka žrtava logora smrti Jasenovac najtočnija što može trenutačno biti.
"Jasenovački popis od 83.145 žrtava je više-manje točan. Kao i u svakom tako velikom i složenom popisu koji se radi osam desetljeća nakon počinjenog zločina, uvijek ima grešaka. Ima propusta, manjkavosti, ali nije bilo namjernih grešaka", kaže.
Dodaje kako je postupak procjene žrtava puno kompleksniji nego što se čini.
"U doba kada je savezna vlast naredila SUBNOR-ima (Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije) da prebrojavaju žrtve, oni su to sveli na lokalne zajednice, a tamo su ljudi bili neškolovani. Raditi popis žrtava vrlo je složen posao", dodaje.
"Brojka od 700.000 žrtava je bila ružna manipulacija. Nastala je doba jugoslavenkog socijalizma kada je netko to ispalio i onda više nitko nije smio pitati je li točna. Ali čak je i sam Aleksandar Ranković, kada se počelo licitirati, rekao 'dajte prestanite, to nema više nikakvog smisla'. Ali ta brojka je ostala kroz sva ova desetljeća do kraja jugoslavenskog socijalizma."
Goldstein pritom dodaje kako je Bleiburg, unatoč tome što su se tamo svakako počinili zločini, bitno drugačiji od Jasenovca kao logora.
"Što se Bleiburga tiče, on je različit od Jasenovca. Nije bio samo zločin, iako je bio i zločin - svatko tko je likvidiran bez suda, to je zločin. To su bile i završne bitke 2. svjetskog rata u kojima je poginulo na tisuće ljudi, prvenstveno vojnika, što ustaša, što partizana, ali i jedan broj civila koji su pratili ustašku kolonu. Izvodila se pravda jer je trebalo pohvatati ratne zločince i kazniti. U toj koloni od nekih 100.000 vojnika bilo desetak tisuća onih koji su okrvavili ruke izravno ili neizravno."
"Među njima je bilo otprilike 3.000 ljudi iz Ustaške obrane, jedinice koja je čuvala stražu po logorima, tu je bio PTS, još jedna zločinačka jedinica te Crna legija, koja je nesumljivo počinila niz zločina. Oni su znali da se predati ne smiju i imali su maksimu 'bori se na istoku, predaj se na zapadu', bježali su prema Austriji da se tamo predaju", kaže Goldstein.
