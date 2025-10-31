Eskalira polemika oko “okruglog stola” o Jasenovcu u Saboru. Oporba je osudila, kako kažu, revizionistički skup i odgovornost izravno pripisala predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću—posebno nakon spornog glasanja o ZKP-u. Istodobno, ravnateljica Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac Sara Lustig poručuje da je JUSP Jasenovac memorijalna, kulturna i znanstvena ustanova koja ne komentira političke istupe, ali jasno osuđuje svaki pokušaj revizionizma i poricanja ili umanjivanja zločina u ustaškom logoru
Priopćenje Sare Lustig u kojima se Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac ograđuje od izjava i inicijativa "političkog karaktera" prenosimo u cijelosti:
"S obzirom na to da smo zaprimili niz medijskih upita o događaju koji se održao u Hrvatskom saboru, ističemo da Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac nije politička, već memorijalna, kulturna i znanstvena ustanova koja prezentira znanstveno utemeljene i istražene podatke i činjenice.
Stoga, ne komentiramo izjave i inicijative političara koje su političkog, a ne znanstvenog ili stručnog karaktera.
"No istovremeno, prije svega radi očuvanja povijesne istine i dostojanstva žrtava i njihovih obitelji, osuđujemo svaki pokušaj revizionizma u odnosu na karakter ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac te svako poricanje ili umanjivanje masovnih ubijanja Srba, Roma, Židova, Hrvata, pripadnika drugih naroda i onih koji su se suprotstavili ustaškom režimu", rekla je pa napomenula i slijedeće:
"Kao memorijalna ustanova raspolažemo s javno dostupnim i dokumentiranim popisom žrtava koji kontinuirano ažuriramo u skladu s međunarodno utvrđenom metodologijom.
Ovakvim pristupom doprinosimo njegovanju kulture sjećanja u Hrvatskoj, ali i štitimo Hrvatsku od velikosrpske propagande koja i dalje barata neistinitim informacijama o broju žrtava", napisala je Lustig na X-u.
