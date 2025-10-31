Oglas

memorijalna ustanova

Sara Lustig: “JUSP Jasenovac osuđuje svaki pokušaj revizionizma i umanjivanje masovnih ubijanja”

author
N1 Info
|
31. lis. 2025. 08:18
spomenik u Jasenovcu
N1

Eskalira polemika oko “okruglog stola” o Jasenovcu u Saboru. Oporba je osudila, kako kažu, revizionistički skup i odgovornost izravno pripisala predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću—posebno nakon spornog glasanja o ZKP-u. Istodobno, ravnateljica Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac Sara Lustig poručuje da je JUSP Jasenovac memorijalna, kulturna i znanstvena ustanova koja ne komentira političke istupe, ali jasno osuđuje svaki pokušaj revizionizma i poricanja ili umanjivanja zločina u ustaškom logoru

Oglas

Priopćenje Sare Lustig u kojima se Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac ograđuje od izjava i inicijativa "političkog karaktera" prenosimo u cijelosti:

"S obzirom na to da smo zaprimili niz medijskih upita o događaju koji se održao u Hrvatskom saboru, ističemo da Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac nije politička, već memorijalna, kulturna i znanstvena ustanova koja prezentira znanstveno utemeljene i istražene podatke i činjenice.

Stoga, ne komentiramo izjave i inicijative političara koje su političkog, a ne znanstvenog ili stručnog karaktera.

"No istovremeno, prije svega radi očuvanja povijesne istine i dostojanstva žrtava i njihovih obitelji, osuđujemo svaki pokušaj revizionizma u odnosu na karakter ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac te svako poricanje ili umanjivanje masovnih ubijanja Srba, Roma, Židova, Hrvata, pripadnika drugih naroda i onih koji su se suprotstavili ustaškom režimu", rekla je pa napomenula i slijedeće:

"Kao memorijalna ustanova raspolažemo s javno dostupnim i dokumentiranim popisom žrtava koji kontinuirano ažuriramo u skladu s međunarodno utvrđenom metodologijom.

Ovakvim pristupom doprinosimo njegovanju kulture sjećanja u Hrvatskoj, ali i štitimo Hrvatsku od velikosrpske propagande koja i dalje barata neistinitim informacijama o broju žrtava", napisala je Lustig na X-u.

Teme
Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac jasenovac sara lustig skup o jasenovcu ustaše ustaški logor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ