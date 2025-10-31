Priopćenje Sare Lustig u kojima se Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac ograđuje od izjava i inicijativa "političkog karaktera" prenosimo u cijelosti:



"S obzirom na to da smo zaprimili niz medijskih upita o događaju koji se održao u Hrvatskom saboru, ističemo da Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac nije politička, već memorijalna, kulturna i znanstvena ustanova koja prezentira znanstveno utemeljene i istražene podatke i činjenice.