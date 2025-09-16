ad područjem Novog Mesta formirala se vrlo jaka olujna ćelija koja je izazvala jak pljusak. Lokalno je padala i sitna tuča
Oluje su uzrokovane izraženom atmosferskom nestabilnošću, potkrijepljenom povoljnim dinamičkim uvjetima.
Nad područjem Novog Mesta formirala se vrlo jaka olujna ćelija koja je izazvala jak pljusak. Lokalno je padala i sitna tuča, ali zasad nije uzrokovala veću štetu.
⛈️ Novo mesto z okolico je zajelo silovito neurje z “monsunskim” nalivom, vetrom in točo.— Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) September 16, 2025
Poplavilo je številne ceste in objekte!
Več sledi...
Foto: Stanković Goga pic.twitter.com/NnR5LVehUj
Ulice su bile pod vodom, poplavljeni su brojni automobili, a štete je pretrpjela i gradska sportska dvorana.
Bez struje nekoliko stotina ljudi
Posebno je teško stradala Osnovna škola Drska, na kojoj je dio krova otkriven, dok su fotonaponske ploče oštećene. Zbog nastale štete sutra ondje neće biti nastave.
Na terenu su angažirane vatrogasne i civilne službe koje uklanjaju posljedice nevremena, a bez struje je ostalo više stotina stanovnika.
Mnoga vozila završila su u vodi na parkiralištima, jer su meteorske kiše poplavile čitava područja.
Premier dr. Robert Golob si je po hudem neurju v Novem mestu ogledal stanje na terenu. Skupaj z ministrom Logajem in županom Macedonijem so si ogledali Šolski center NM in OŠ Drska. pic.twitter.com/WcjUmr6NgP— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 16, 2025
Vjetar je rušio stabla, a najveću štetu su izazvale poplave. Zbog intenzivnih kiša, bujice i manji vodotoci također brzo rastu, a na nekoliko mjesta već su blizu izlijevanja.
Slovenski premijer Robert Golob stigao je nedugo nakon nevremena u Novo Mesto zajedno s ministrom obrazovanja kako bi se izravno upoznao s razmjerima štete. Lokalne vlasti upozoravaju da bi potpuna procjena posljedica mogla biti poznata tek u idućim danima.
