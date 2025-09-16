Oglas

poplavljena škola

FOTO / Strašno nevrijeme pogodilo Sloveniju: Novo Mesto pod vodom, stigao Golob

author
N1 Info
|
16. ruj. 2025. 20:04
nevrijeme u sloveniji
Photo: F.A. Bobo/PIXSELL/F.A. BOBO

ad područjem Novog Mesta formirala se vrlo jaka olujna ćelija koja je izazvala jak pljusak. Lokalno je padala i sitna tuča

Oglas

Oluje su uzrokovane izraženom atmosferskom nestabilnošću, potkrijepljenom povoljnim dinamičkim uvjetima.

nevrijeme u sloveniji
Photo: F.A. Bobo/PIXSELL/F.A. BOBO

Nad područjem Novog Mesta formirala se vrlo jaka olujna ćelija koja je izazvala jak pljusak. Lokalno je padala i sitna tuča, ali zasad nije uzrokovala veću štetu.

Ulice su bile pod vodom, poplavljeni su brojni automobili, a štete je pretrpjela i gradska sportska dvorana.

Bez struje nekoliko stotina ljudi

Posebno je teško stradala Osnovna škola Drska, na kojoj je dio krova otkriven, dok su fotonaponske ploče oštećene. Zbog nastale štete sutra ondje neće biti nastave.

Na terenu su angažirane vatrogasne i civilne službe koje uklanjaju posljedice nevremena, a bez struje je ostalo više stotina stanovnika.

Mnoga vozila završila su u vodi na parkiralištima, jer su meteorske kiše poplavile čitava područja.

Vjetar je rušio stabla, a najveću štetu su izazvale poplave. Zbog intenzivnih kiša, bujice i manji vodotoci također brzo rastu, a na nekoliko mjesta već su blizu izlijevanja.

Slovenski premijer Robert Golob stigao je nedugo nakon nevremena u Novo Mesto zajedno s ministrom obrazovanja kako bi se izravno upoznao s razmjerima štete. Lokalne vlasti upozoravaju da bi potpuna procjena posljedica mogla biti poznata tek u idućim danima.

Teme
nevrijemež novo mesto robert golob slovenija sloveniju pogodilo nevrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ