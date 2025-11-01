FOTO, VIDEO / Više od 100.000 ljudi odalo počast u Novom Sadu: Ubrzan završetak zbog mogućih incidenata

U Novom Sadu danas se održava komemorativni skup povodom godinu dana od pada nadstrešnice koja je usmrtila 16 ljudi. Početak skupa zakazan je za 11:52 sati ispred Željezničke stanice, a okupljanje počinje u 10 sati na više lokacija u gradu. Studenti, srednjoškolci i građani iz cijele Srbije ovoga tjedna pješačili su prema Novom Sadu kako bi prisustvovali ovom skupu.
Nadstrešnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu srušila se 1. studenoga 2024. godine u 11:52 sati, pri čemu je poginulo 14 osoba, među kojima i četvero djece – u dobi od šest, 10, 16 i 17 godina, dok su tri osobe teško ozlijeđene. Kasnije su preminule još dvije osobe.
U Novom Sadu će se, simbolično, građani okupiti na 16 lokacija – za 16 žrtava, odakle će krenuti prema Željezničkom kolodvoru, gdje će im odati počast. U Srbiji, ali i u Republici Srpskoj, danas je Dan žalosti.
Također, u više od 60 gradova, u 11:52 po lokalnom vremenu, bit će organizirani komemorativni skupovi. Kako je rečeno za N1, riječ je o sinkroniziranoj komemoraciji pod sloganom "Zastani, gdje god da si! Neka tišina odjekne“, s koje će biti upućena poruka: S vama smo do kraja.
REUTERS/Marko Djurica
REUTERS/Zorana Jevtic
REUTERS/Alkis Konstantinidis
REUTERS/Zorana Jevtic
REUTERS/Zorana Jevtic
I u Zagrebu će biti obilježena prva godišnjica ove tragedije. Mreža mladih Hrvatske te druge udruge civilnog društva organiziraju komemorativni skup ispred Veleposlanstva Republike Srbije u Zagrebu. Okupljanje počinje u 11:30.
Prije godinu dana poginuli su:
Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), iz Kaća.
Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Sjeverne Makedonije Vasko Sazdovski (46).
Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posljedica teških ozljeda u bolnici 17. studenoga.
Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, preminuo je 21. ožujka ove godine.
Teodora Martinko je s teškim ozljedama preživjela tu nesreću.
20:49
prije 0 min.
19:35
prije 1h
Studenti tražili miran završetak skupa
Studenti Fakulteta računarstva (RAF) u blokadi tražili su dostojanstven i miran završetak današnjeg komemorativnog skupa u Novom Sadu.
"Molimo vas da današnji komemorativni skup završite na dostojanstven i miran način. Hvala vam", rekli su studenti RAF-a u priopćenju.
Masa ljudi na ulicama Novog Sada polako se razilazi, nakon završetka prosvjeda - kada iskustvo uči da su incidenti mogući, javlja reporter N1 Srbije.
Petrovaradin, Novi Sad… pic.twitter.com/eS574FkpBD— Dr@go (@tojedrago) November 1, 2025
Reporter N1 javlja da su studenti ubrzali početak šutnje i puštanje lampiona, moguće iz sigurnosnih razloga, jer se od pojedinih stražara moglo čuti da su dobili dojave da se u nekim dijelovima grada, a prije svega u blizini Petrovaradinske tvrđave, okupljaju ljudi koji im izgledaju neobično i za koje sumnjaju da bi nekako mogli doći u sukob s građanima.
19:32
prije 1h
Lampioni vinuti u nebo za 16 žrtava pada nadstrešnice
Studenti i građani okupili su se na obali Dunava u Novom Sadu oko 18:30 sati i šesnaest minuta šutnje odali počast 16-ero žrtava. Studenti su se čamcima uputili do sredine Dunava, odakle su u zrak podigli lampione.
U nebo su pušteni beli lampioni u znak sećanja na žrtve tragedije na Železničkoj stanici pic.twitter.com/yEAxIeisto— Autonomija Info (@autonomijandnv) November 1, 2025
18:42
prije 2h
Tadić: Vučićeva isprika je licemjerna
Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je sinoćnju ispriku aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića studentima i građanima koji su protiv vlade kao "licemjernu".
Nestvarne scene danas iz Novog Sada!— Alexandar Grubeša (@_grubesa) November 1, 2025
Živeće ovaj grad ponovo, jednom, uskoro... pic.twitter.com/JJw6avt2jZ
"Danas je u Novom Sadu slobodna Srbija!", napisao je.
Danas smo svi u Novom Sadu da zajedno sa studentima i građanima odamo počast žrtvama tragedije.— Boris Tadić (@BorisTadic58) November 1, 2025
Prošlo je godinu dana od ove jezive tragedije i godinu dana bez pravde za izgubljenih 16 života. Na današnji dan pre godinu dana čekajući svoje vozove ispod nadstrešnice na tek…
17:53
prije 2h
Picula: U mislima sa svima koji su ostali bez najbližih
"Prošlo je točno godinu dana od gubitka 16 života u Novom Sadu. U mislima sam sa svima koji su ostali bez svojih najbližih. Ovakvi događaji ne smiju ostati samo u našem sjećanju – moraju biti poziv na odgovornost i pravdu", napisao je Picula na društvenoj mreži X.
Prošlo je točno godinu dana od gubitka 16 života u Novom Sadu. U mislima sam sa svima koji su ostali bez svojih najbližih.— Tonino Picula (@TPicula) November 1, 2025
Ovakvi događaji ne smiju ostati samo u našem sjećanju – moraju biti poziv na odgovornost i pravdu.
Građani imaju pravo na istinu i sustav koji je u stanju… pic.twitter.com/5yhgBDle62
On je poručio da "građani imaju pravo na istinu i sustav koji je u stanju spriječiti da se ovakva tragedija ikada ponovi".
Sličnu poruku poslala je danas i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, istaknuvši na X-u da ta tragedija mijenja Srbiju jer je pokrenula građane da se bore za europske vrijednosti, "za odgovornost, slobodu izražavanja i inkluzivnu demokraciju".
"To su iste vrijednosti koje vode Srbiju u Europsku uniju", naglasila Kos.
16:52
prije 3h
Bjelogrlić: "Ako se dogodi pobjeda kojoj se nadamo..."
Glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić rekao je da je Srbija danas najtužnija zemlja u Europi, a možda i u svijetu, kao da je pred teškim razdobljem.
"Tko zna što nas čeka, a ako se dogodi ta pobjeda kojoj se nadamo, čeka nas slomljeno društvo, prazna blagajna...", ocijenio je Bjelogrlić, pozivajući "sve članove društva da pokušaju ujediniti se u jednom frontu i da svi pomognu toj društvenoj pobuni koju predvode studenti, bilo da će to biti jedna studentska lista, ili nekoliko kolona s iste strane, volio bih jednu, ali ako nije moguće - napravimo neku vrstu društvenog dogovora".
Dodao je da postoji namjera prikriti odgovornost za 16 smrtnih slučajeva u padu nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kao što se to već mnogo puta dogodilo.
"Isti ti ljudi odgovorni za sve što nam se događa, piju neka skupa vina vrijedna nekoliko desetaka tisuća eura... dok im mladost krvari u Srbiji, pokušavajući se izboriti za tračak svoje budućnosti", istaknuo je.
16:51
prije 3h
U Novom Sadu između 140.000 i 160.000 ljudi
Aleksandar Olenik, odvjetnik i potpredsjednik Lige Socijaldemokrata Vojvodine, rekao je da se, prema procjenama policije, na današnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu okupilo između 140.000 i 160.000 ljudi.
16:40
prije 4h
Novak Đoković podijelio imena žrtava
Jedan od najboljih tenisača svih vremena podijelio je na svojoj priči fotografije s imenima žrtava, krošnje, ali i sliku njega s glumcem Draganom Gagijem Jovanovićem i umjetnikom Andrejem Josifovskim Pianistom s "kartonskom" verzijom Đokovića na kojoj "pumpa".
November 1, 2025
16:34
prije 4h
Baca se cvijeće u Dunav
Svi okupljeni na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu pozvani su da dođu na obalu gdje će građani odati počast žrtvama, baciti cvijeće u Dunav, dok će s Petrovaradinske tvrđave biti pušteno 16 lampiona.
Dio građana Srbije već je stigao na obalu, a ostali su se također uputili tamo.
