FOTO, VIDEO / Prosvjedi i kontraskupovi diljem Srbije, incidenti u više gradova: Pretučena medicinska sestra
Pristalice vlasti Srbije danas su organizirale prosvjede protiv blokada u više od 200 mjesta, dok su studenti i građanski zborovi najavili okupljanja u Beogradu i drugim gradovima.
Policija: 157 tisuća građana na 167 lokacija protiv blokada
Skupovi "Građani protiv blokada", koje organizira Centar za društvenu stabilnost, održani su danas na 167 lokacija i, prema izvješćima menadžera s terena, prisustvovalo im je oko 157.000 građana, rekao je večeras pomoćnik ravnatelja policije Srbije Vladan Radosavljević.
Radosavljević je na konferenciji za novinare rekao da su se istovremeno održavala i druga javna okupljanja koja nisu bila prijavljena, da su se održavala na 22 lokacije i da im je prisustvovalo oko 4.000 građana.
Beograd
Ispred RTS-a održan je prosvjed nakon kojeg su građani krenuli prema Vladi Srbije i blokirali raskrižje u Kralja Milana. Policija je na više lokacija zatvarala prolaz građanima i studentima, a kod Paliluske tržnice privedena je najmanje jedna osoba.
Novi Sad
U naseljima Klisa i Sajlovo održane su šetnje pristalica SNS-a, dovezenih autobusima. Policija je građanima koji su se protivili skupovima onemogućila prilaz.
Čačak
Došlo je do incidenta kada su pristalice SNS-a pretukle mladića i medicinsku sestru. Građani su potom ispred policijske postaje zatražili uhićenje napadača.
Pretučeni su jedan mladić i medicinska sestra Tanja D., kada su pristalice SNS-a izašle iz automobila i napale ih, javlja reporter Nove.
Snimak napada na građane širi se i društvenim mrežama, gde se vidi kako nekoliko maskiranih mladića u crnom izlaze iz auta sa motkama i udaraju osobu koja leži na podu.
Bogatić
Sukobile su se dvije skupine – građani i sudionici skupa protiv blokada. Došlo je do naguravanja i kamenovanja, a ozlijeđena su dvojica policajaca.
Valjevo
Istodobno su održana dva skupa – zborovi građana i prosvjed SNS-a. Policija je kordonom razdvojila skupine, a okupljeni građani i studenti skandirali su „Tko ne skače, taj je ćaci”.
Ostali gradovi
U Kragujevcu su se okupile pristalice SNS-a s transparentima „Hoću raditi” i „Vrati mi moj život”, dok su u Jagodini zabilježeni manji incidenti. U Obrenovcu je prosvjedu nazočio predsjednik Aleksandar Vučić, poručivši da građani žele „normalan i pristojan život”.
