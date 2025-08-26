Je li Dodikovoj političkoj karijeri došao kraj?

Posljednjih dana uporno ponavlja da se neće povući i nastaviti će borbu i dodaje da se izvanredni izbori za njegovog nasljednika na mjestu predsjednika - neće održati i kako su i on i narod spremni platiti kakvu god cijenu za svoje postupke. "Niti jedna škola, dom kulture, neće se moći koristiti za održavanje izbora", kazao je Dodik