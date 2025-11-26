metež pred skupštinom
Kaos u Beogradu: Oporba pilom uklonila ogradu, okupljeni iz Ćacilenda nasrnuli na njih, vikali im "ustaše"
Skupština Srbije i danas zasjeda, a zastupnici opozicije pokušali su jutros ući u zgradu parlamenta kroz tzv. Ćacilend, jer im je jučer predsjednica Skupštine Ana Brnabić obećala da će im to biti omogućeno.
Međutim, policija im to nije dopustila, javlja Nova.rs.
N1 Srbija javlja da su oporbeni zastupnici pilom prerezali žicu kojom su bile povezane ograde i uputili se prema glavnom ulazu u Skupštinu.
Među zastupnicima bio je Zdravko Ponoš, koji je i jučer prošao kroz Ćacilend, kao i Petar Bošković i Stefan Janjić. Danas je ondje bila i Marinika Tepić (SSP), Robert Kozma (ZLF), Dušan Nikezić, Biljana Đorđević...
Dok su prolazili, iz Ćacilenda su im dovikivali “ustaše”, a osiguranje u žutim prslucima razdvajalo je okupljene u Ćacilendu od zastupnika.
Žitelji Ćacilenda pokušali su i nasrnuti na zastupnike, ali ih je osiguranje sprječavalo, javlja N1 Srbija.
U jednom trenutku, u metežu je srušen zastupnik Robert Kozma. Kada je srušen, zastupnici su upitali gdje je policija, nakon čega su se policajci pridružili osiguranju u žutim prslucima kako bi spriječili sukob.
Došlo je i do naguravanja između okupljenih u Ćacilendu i osiguranja.
