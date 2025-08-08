Karadžićeva supruga ostaje pod sankcijama, propale joj nade u Trumpa

Odvjetnik Peter Robinson koji je zastupao Ljiljanu Karadžić kazao je kako je razočaran sudskom presudom a otkrio je kako su time propala i očekivanja da će sadašnja administracija Donalda Trumpa promijeniti odnos SAD prema sankcioniranim osobama s područja bivše Jugoslavije odnosno da će ukinuti takve kaznene mjere.