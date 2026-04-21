Kos poziva zapadni Balkan da ubrza reforme kako ne bi ostao bez europskih sredstava

“Naprotiv, politika destabilizacije koju provodi jasno je vidljiva u Crnoj Gori, gdje su prosrpske i proruske stranke dio vladajuće koalicije koja bi tu zemlju trebala uvesti u Europsku uniju. Takvi trendovi osobito su se očitovali pri donošenju izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu sigurnost koji su usvojeni kako bi se policijski sektor stavio pod potpunu političku kontrolu prosrpskih i proruskih snaga u Crnoj Gori“, rekao je Sokol. Postavio je pitanje povjerenici Kos zna li da su predstavnici vladajuće koalicije u Podgorici netočno tvrdili da je Europska komisija tražila donošenje tih zakona, te može li Crna Gora, s takvim političkim akterima u vlasti, uopće ispuniti uvjete za članstvo u Europskoj uniji.