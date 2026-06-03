Papa Lav putuje u Španjolsku

REUTERS/Yara Nardi

Papa Lav u subotu putuje u jednotjedni posjet Španjolskoj i to je njegov prvi posjet nekoj članici Europske unije izvan Italije, koji će kulminirati susretom s migrantima na Kanarskom otočju, sa svima onima koji su se uspjeli odvažno probiti kroz opasne vode Atlantika na takozvanoj zapadnoafričkoj ruti da bi ušli u Europu.

Podijeli

Oglas

Očekuje se da će Lav, koji je izazvao gnjev američkog predsjednika Donalda Trumpa kritiziranjem njegove antiimigracijske politike, privući veliki broj ljudi tijekom svojega posjeta Španjolskoj od 6. do 12. lipnja, a bit će i prvi papa koji će se obratiti članovima španjolskog parlamenta.

Plan putovanja prvoga američkog pape uključuje posjete Madridu, Montserratu i Barceloni, gdje će otvoriti najnoviji toranj Sagrade Familije, poznate modernističke bazilike i najviše crkve na svijetu.

Po život opasna migracijska ruta

Posljednja dva dana posjeta Lav će posjetiti španjolske otoke Tenerife i Gran Canariju uz zapadnu obalu Afrike, gdje će se sastati s migrantima i članovima organizacija koje im pomažu.

Posjetom tim otocima Lav će svijetu uputiti poruku da papa stoji "rame uz rame" s migrantima, rekla je Caya Suárez Ortega, koja vodi glavnu nevladinu organizaciju Crkve na Kanarskom otočju.

"Prvo što su mi migranti rekli kada su čuli da su pozvani na sastanak s papom... bilo je da su mu bezgranično zahvalni što će stati uz njih", rekla je Suárez, direktorica Caritasa Canarias.

U 2025. godini umrlo je više od 3000 ljudi u nastojanju da stignu do Kanarskih otoka, često u improviziranim čamcima, objavila je nevladina organizacija Caminando Fronteras.

Papa stiže u Španjolsku nakon što je vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza započela s programom masovne amnestije, omogućujući na taj način imigrantima, a procjenjuje se da ih je oko 500.000, da podnesu zahtjev za legalni status.

Sanchez, kojega u inozemstvu hvale nakon što je oštro i izravno kritizirao Trumpa, zaostaje u anketama i na meti je kritika zbog niza optužbi za korupciju koje se odnose na njegovu stranku.

Lav će se u Madridu dvaput obratiti i španjolskim političkim čelnicima - u subotu u Kraljevskoj palači nakon susreta s kraljem Felipeom i kraljicom Letizijom te u ponedjeljak u parlamentu.

Iznenađujuć broj ljudi zainteresiran za papin posjet

Papa je posljednjih mjeseci počeo istupati oštrijim tonom te je prošli tjedan izdao žestok manifest kojim poziva vlade u svijetu da uspore razvoj sustava umjetne inteligencije.

Očekuje se da će Lav, koji je desetljeća proveo kao misionar i biskup u Peruu prije nego što je prošlog svibnja postao papa, tijekom cijelog putovanja koristiti španjolski jezik u komunikaciji.

Organizatori papina putovanja Španjolskom rekli su da je interes za posjet golem te da su primili više od 500.000 zahtjeva za sudjelovanjem u događajima.

Najveći će događaj vjerojatno biti misa na otvorenom koja će se održati u nedjelju na znamenitome madridskom trgu Plaza de Cibeles, rekao je Rafael Rubio, nacionalni koordinator posjeta. "Brojke su iznenađujuće", rekao je. Posljednji papa koji je posjetio Španjolsku bio je Benedikt XVI. 2011. godine.

Narciso Michavila Nuñez, sociolog iz španjolske konzultantske tvrtke GAD3, rekao je da su poseban interes za papin posjet pokazali mladi Španjolci te je istaknuo kako je "ovo prvi put da će vidjeti papu uživo".

Nakon trodnevnog boravka u Madridu, Lav putuje u Kataloniju, autonomnu regiju na sjeveroistoku Španjolske. U Montserratu, 60 km sjeverozapadno od Barcelone ručat će s benediktinskim redovnicima koji žive u opatiji iz 11. stoljeća smještenoj unutar litica planinskog lanca.

No sestra Teresa Forcades, članica obližnje zasebne zajednice benediktinskih časnih sestara, rekla je Reutersu da njezina grupa nije pozvana da se uključi i sudjeluje u događajima.

"Nijedna časna sestra nije pozvana da pozdravi papu niti na ručak" s njim, rekla je. "Možda bi papa Lav, da zna za to, želio to promijeniti."

Glasnogovornik Vatikana nije odgovorio Reutersu na pitanje zbog čega časne sestre nisu pozvane na događaje.

Papa će se vjerojatno sastati sa žrtvama zlostavljanja

Premda nije navedeno na popisu javnih dnevnih događaja, Lav će se vjerojatno sastati i sa žrtvama koje su seksualno zlostavljali katolički svećenici, tvrde izvori upoznati s planom putovanja.

U izvještaju španjolskoga pučkog pravobranitelja iz 2023. procjenjuje se da su tijekom više desetljeća ondje svećenici seksualno zlostavljali tisuće žrtava, što je dokaz i odraz sličnih skandala koji su potresli Katoličku Crkvu na brojnim mjestima u svijetu.

Vatikan obično ne najavljuje unaprijed sastanke između pape i preživjelih žrtava, da bi zaštitio njihovu privatnost.

Nije poznato da se Lav, koji je otkako je postao papa dosad triput putovao izvan Italije, tijekom ranijih putovanja sastao sa žrtvama svećeničkog zlostavljanja.