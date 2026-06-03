PRIJELAZ ŠID
Ogromna kolona kamiona na granici sa Srbijom: "Nisam se pomaknuo s mjesta 35 sati"
Vozači kamiona danima čekaju na graničnim prijelazima iz Srbije prema Hrvatskoj.
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Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske za N1 kažu da uzrok pojačanih čekanja nije rad granične policije, već nadogradnja carinskog sustava i posljedično otežano provođenje carinskih i špediterskih postupaka.
"Navedena čekanja nisu uzrokovana radom sustava ulaska i izlaska (EES) niti provođenjem granične kontrole od strane policije, već se prvenstveno odnose na postupke iz nadležnosti carinskih i špediterskih službi", navodi se u priopćenju dostavljenom N1.
Reporterka N1 Ana Novaković, koja se nalazi u blizini graničnog prijelaza Šid, kaže da je danas kolona još duža nego jučer, citirajući vozača Aleksandra Jovanovića, koji je rekao da se nije pomaknuo s mjesta 35 sati, a nakon toga se približio prijelazu za samo 500 metara.
Prema riječima naše reporterke, posljednji kamion nalazi se 45 minuta od graničnog prijelaza.
"Kamioni se pomiču, ali vrlo sporo i otežano, a slična je situacija i na Batrovcima", ističe Novaković.
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