Nova eskalacija sukoba u Zaljevu dok su pregovori SAD-a i Irana u zastoju

Letovi na međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt obustavljeni su i preusmjereni na druga mjesta do daljnjega, izvijestila je državna novinska agencija, pozivajući se na zrakoplovne vlasti, nakon iranskog napada dronom i raketom na zgradu T1. U napadu je bilo ozlijeđenih, a teško su oštećeni neki objekte zračne luke, dodaje se.