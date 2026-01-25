Oglas

oko 4 sata ujutro

Teška nesreća na A6: Jedna osoba poginula u tunelu, druga prevezena u bolnicu

author
N1 Info
|
25. sij. 2026. 08:01
25.12.2017., Rijeka - Prometna nesreca na dionici autoceste A6 izmedu cvorova Kikovica i Cavle u kojoj je jedna je osoba poginula a druga je tesko ozlijedjena. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb rano jutros dogodila se teška prometna nesreća s tragičnim posljedicama. U tunelu Hrasten, u blizini čvorišta Oštrovica, u sudaru je život izgubila jedna osoba, javila je Policijska uprava primorsko goranska.

Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutro u kolničkom traku u smjeru Rijeke, piše Novi list.

Prema prvim dostupnim informacijama, u nesreći su sudjelovale dvije osobe.

Jedna osoba je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, a druga osoba je s ozljedama hitno prevezena vozilom Hitne medicinske pomoći na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći.

Težina njezinih ozljeda zasad nije službeno potvrđena.

Na mjestu događaja intervenirale su dežurne službe, a policijski službenici proveli su očevid kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Promet tom dionicom autoceste bio je privremeno reguliran uz posebna ograničenja.

Više informacija o uzrocima nesreće, bit će poznato po objavi službenog policijskog izvješća.

