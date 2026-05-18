Necenzurirano.si: Viaduct promijenio vlasnika nakon što je uzeo novac iz BiH

Slovenski portal Necenzuridano.si objavio je da tvrtka Viaduct iz Portoroža, kojoj je Bosna i Hercegovina morala platiti više od 56 milijuna eura odštete nakon gubitka arbitražnog spora, ima novog vlasnika.
Kako su objavili autori Primož Cirman i Tomaž Modic, prethodni vlasnici Boris Goljevšček i Vladimir Zevnik prodali su Viaduct tvrtki s adresom u Velikoj Britaniji, a koja je, kako navode, u vlasništvu makedonskog državljanina Krste Blaževskog.
Necenzuridano.si navodi da više detalja ukazuje na pokušaj prikrivanja tragova nakon što je novac iz Bosne i Hercegovine isplaćen. Blaževski je, tvrde, povezan s grupom koja je prethodno preuzela slovenska poduzeća koja su kasnije bankrotirala ili su ugašena, zajedno s poslovnom dokumentacijom.
Vasnici Viaducta prodali su tvrtku za milijun eura
Podsjetimo, Viaduct je dobio arbitražni spor protiv Republike Srpske oko raskida koncesije za izgradnju hidroelektrana na rijeci Vrbas. Nakon arbitražne odluke, Bosna i Hercegovina morala je platiti više od 56 milijuna eura odštete.
Slučaj je privukao veliku pozornost javnosti u BiH, posebno nakon što je Viaduct zatražio oduzimanje imovine Centralne banke BiH radi naplate svojih potraživanja i blokirao određena plaćanja vezana uz zračni promet.
Prema slovenskom portalu, vlasnici Viaducta prodali su tvrtku za milijun eura, iako je samo nekoliko mjeseci ranije tvrtka primila više od 56 milijuna eura odštete.
Novac od arbitraže na kraju završio na računu britansko-američkog fonda
Portal podsjeća i da je ranije objavljeno da je Damjan Belič, stečajni upravitelj iz Ljubljane i bivši vlasnik zaštitarske tvrtke Centurion iz Republike Srpske, koja je bila povezana s mrežom bliskom vođi SNSD-a Miloradu Dodiku, sudjelovao u aktivnostima Viaducta, prenosi N1 BiH.
Portal navodi i da je novac od arbitraže na kraju završio na računu britansko-američkog fonda Vannin Capital, koji financira međunarodne sporove.
U BiH se još uvijek vodi politička rasprava o odgovornosti za ovaj slučaj. Oporba u Republici Srpskoj optužuje vladu za loše odluke prilikom dodjele koncesije i provođenja postupka, dok vlada Republike Srpske odgovornost prebacuje na institucije BiH i pravno zastupanje države.
