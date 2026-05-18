Književnik i TV lice

Preminuo je Veljko Barbieri

18. svi. 2026. 15:27
Preminuo je književnik i autor knjiga o gastronomiji Veljko Barbieri, potvrdila je za Jutarnji list njegova kći Sara.

Barbieri je rođen 14. svibnja 1950. u Splitu. Maturirao je na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je filozofiju i španjolski jezik. Autor je pripovijedaka, romana, eseja, kazališnih, radijskih i televizijskih dramskih dijela.

Bio je član Društva hrvatskih književnika i Zajednice hrvatskih umjetnika.

Na Hrvatskoj televiziji je vodio serijal o povijesti hrane "Jelovnici izgubljenog vremena", a od njegovih kolumni u tjedniku Nacional nastali su i Kuharski kanconijeri I-IV., objavljeni do sada u nekoliko izdanja i na nekoliko jezika, piše Lana Ribarić za Jutarnji list.

