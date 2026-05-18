Glumac izvrijeđao srpski žiri: "Budale. To su najveći promašeni ljudi"

Poznati srpski voditelj i glumac Dragan Marinković Maca komentirao je činjenicu da srpski žiri nije dao nijedan bod hrvatskim predstavnicama u finalu Eurosonga održanom u subbotu.
Hrvatsku su predstavljale grupa Lelek, koja je završila na 15 mjestu. I dok je hrvatski žiri Srbiji, odnosno grupi Lavini dao 12 bodova, srpski žiri hrvatskim predstavnicama nije dao nijedan bod.
"Objavio sam na društvenim mrežama o ovim momcima iz Lavine da su sjajni, sotone. Kad je jednostrana ljubav nalaziš se u paklu iste... Art klasični. Savršeni su. Momci su sjajni", rekao je Maca.
Osvrnuo se na glasanje stručnog žirija Srbije i zamjerio im što su Hrvatskoj dali nula bodova, piše Mondo.rs.
"Ne znam ni tko je bio stručni žiri. Oni što nisu dali Hrvatima bodove... Budale. Žiri je inače kritičan, to su najveći promašeni ljudi. Trebamo dati Hrvatima bodove. Ivan Mileusnić pjevač strašni? Plesač. Nemoj me zaj***avati. Nema veze, neka su oni živi i zdravi", rekao je Maca.
"To je sve politika. Na kraju, kakve veze ima Evrovizija s Azerbejdžanom, Australijom? Ili sam ja porječkao s geografijom. Koliko znam, nemaju pojma", rekao je i zaključio da su najpametniji oni koji nisu sudjelovali u Eurosongu.
