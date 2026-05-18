NARGES MOHAMMADI

Iranska nobelovka puštena kući iz bolnice: "Povratak u zatvor bila bi joj smrtna presuda"

Hina
18. svi. 2026. 15:30
Narges Mohammadi
AFP / XAVIER GALIANA

Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi puštena je s odjela kardiologije i poslana kući, nekoliko tjedana nakon što je premještena iz zatvora u bolnicu radi sumnje u srčani udar, priopćila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj.

Mohammadi je osvojila Nobelovu nagradu za mir 2023. dok se nalazila u zatvoru zbog zagovaranja ženskih prava i ukidanja smrtne kazne u Iranu.

Zaklada je priopćila u veljači ove godine da je 54-godišnja Mohammadi osuđena na novu zatvorsku kaznu.

Sumnja se da je Mohammadi krajem ožujka imala srčani udar, a u travnju je prevezena u bolnicu, prvo u sjeverozapadnom gradu Zandžanu. Nakon privremene obustave kazne uz visoku jamčevinu, Mohammadi je premještena u teheransku bolnicu Pars, priopćila je zaklada.

"Njezin oporavak zahtijeva strogi medicinski nadzor izvan zatvorskih zidina. Povratak u zatvor je smrtna presuda", rekla je njezina kćer Kiana Rahmani, prenijela je zaklada.

Mohammadi, čija su zatvaranja privukla pozornost cijelog svijeta, uhićena je u prosincu nakon što je osudila smrt odvjetnika Khosrowa Alikordija. Tužitelj je novinarima rekao da je dala provokativne izjave na Alikordijevoj komemoraciji.

