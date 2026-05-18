Nadalje, uvidom u sustav e-spisa utvrđeno je da se protiv imenovanog okrivljenika pred ovim sudom povodom optužnog prijedloga Policijske postaje Drniš 2020. vodio prekršajni postupak zbog prekršajnog djela iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Presudom ovog suda od dana 26. siječnja 2020. godine pod poslovnim brojem Pp J- 27/2020 okrivljeni je proglašen krivim i izrečena mu je novčana kazna. No kako je od pravomoćnosti navedene presude prošlo više od tri godine, nastupila je rehabilitacija, te je uvidom u potvrdu Službe za evidenciju i pomilovanja, Odjel za prekršajne evidencije od dana 18. svibnja 2026. utvrđeno da je Kristijan Aleksić prekršajno neosuđivan, kao i što je bio prekršajno neosuđivan dana 20. siječnja 2020. kada je bila donesena predmetna presuda poslovni broj Pp J-27/2020.