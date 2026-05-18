"Zona smrti" na ukrajinskoj fronti, novo oružje transformiralo je rat

Ovo je siva zona duž prve crte unutar dometa dronova kojima se daljinski upravlja s obje strane. "Svaki put kada smo morali izaći s položaja, molili smo se da se vratimo živi. Noću smo morali obući ogrtače protiv dronova kako bismo se zaštitili od termalnih kamera, ali one bi trajale najviše 20 minuta", rekao je vojnik za BBC.