Paradoks modernog rata
"Zona smrti" na ukrajinskoj fronti, novo oružje transformiralo je rat
Područje kod Kostantinivke trenutno je jedno od najopasnijih žarišta, a ukrajinska vojska priznaje da su ruske snage stigle do njegovih rubova.
Ukrajinska 93. brigada ima zadatak braniti Kostantinivku i okolne gradove i sela od ruskog napredovanja. Ako ovaj strateški vrlo važan grad padne, Moskva će moći krenuti prema posljednjim preostalim ukrajinskim uporištima u regiji Donbas, Kramatorsku i Slavjansku, sa sjevera, istoka i juga.
Vladimir Putin smatra zauzimanje Donbasa "prioritetnim ciljem" Rusije, a ukrajinska obavještajna služba kaže da želi da se to učini ove godine. Predsjednik Volodimir Zelenski vjeruje da Kremlj planira još jednu veliku ofenzivu ljeti.
No, ruska kampanja u regiji u posljednje je vrijeme zapela. Moskva je u travnju osvojila upola manje teritorija u Donbasu nego u ožujku, i šestinu onoga što je zauzela u prosincu 2025., prema ukrajinskoj web stranici za praćenje DeepState.
Rotacija vojnika na prvoj crti fronta u istočnoj Ukrajini izuzetno je teška zbog stalne prijetnje dronova. Zadatak vojnika poznatog kao "Kenya", bio je održati svoju poziciju i osluškivati bilo kakav pokret izvana, piše BBC.
"Većinu borbi vodili su dronovi", rekao je.
I ovo oružje je promijenilo način na koji se ratovi vode. Kenija i njegova brigada proživljavaju ono što se čini paradoksom modernog ratovanja. Kako strojevi sve više zamjenjuju ljude na prvoj crti bojišnice, to je veća uloga trupa u zauzimanju zemlje ili njezinoj obrani.
Nestale su bitke u kojima kolona tenkova i valovi vojnika jurišaju na neprijateljske položaje. Umjesto toga, napadi često uključuju dva ili tri vojnika koji hodaju preko polja ili voze motocikle, ponekad čak i na konjima ili biciklima. Brzina je postala važnija od oklopa ako želite preživjeti unutar "zone smrti", širokog i pustog područja kojim dominiraju dronovi koji love sve što se miče.
Ovo je siva zona duž prve crte unutar dometa dronova kojima se daljinski upravlja s obje strane. "Svaki put kada smo morali izaći s položaja, molili smo se da se vratimo živi. Noću smo morali obući ogrtače protiv dronova kako bismo se zaštitili od termalnih kamera, ali one bi trajale najviše 20 minuta", rekao je vojnik za BBC.
Dronovi ne mogu zauzeti položaje, ne mogu kontrolirati prijelaze. Čak i u doba robota i daljinski upravljanog oružja, i dalje vrijedi staro ratno pravilo: bez čizama na tlu, vojska ne može držati teritorij.
Zato Ukrajina drži vojnike u malim rovovima i zemunicama unutar zone pogibije, gdje mogu učiniti malo više nego ostati i označavati taj teritorij.
Njihov najveći strah je da ih Rusi otkriju. To se dogodilo Khaniju, koji je proveo 122 dana na frontu. Došao je u Ukrajinu kao palestinski student 1990-ih i ostao.
Khanijev položaj bio je u podrumu dvokatnice, kada su je ruski dronovi i topništvo pretvorili u ruševine. Kad su Rusi pokušali ući u podrum, on i njegovi suborci otvorili su vatru, otkrivajući njihove položaje.
"Čim su znali da smo tamo, prvo su bacili eksploziv iz dronova, a zatim su nas napali kamikaze dronovi", prisjeća se.
Dron pričvršćen na optičke kabele uspio je uletjeti unutar podruma, ali se zapleo u žice na ulazu i počeo se vrtjeti, pa je Khani pucao na kolut kabela i dron je izgubio vezu s pilotom koji je njime upravljao.
U tom trenutku dva ruska vojnika upala su na njegov položaj. "Detonirali su protutenkovske mine vani i uništili ulaz, zatrpavši ga ruševinama. Mislili su da smo mrtvi", rekao je i dodao da su preživjeli zahvaljujući skrivenom izlazu koji su iskopali za svaki slučaj.
Svi opskrbni putevi u zoni pogibije u Donbasu sad su odsječeni, pa se hrana i streljivo moraju dostavljati na prednje položaje dronovima. Ali, čak su i oni nepouzdani, često se uništavaju ili blokiraju, pa su isporuke opskrbe bile povremene.
Kenya je rekao da su njegove oskudne zalihe hrane često pojeli miševi. "Glođu sve osim metala. Zbog miševa smo morali brzo pojesti sve prehrambene proizvode osim konzervirane hrane", rekao je i dodao da im u rovovima najviše nedostaje voda, piše BBC.
Tijekom zime temperature su padale na -25°C, pa su stare, istrošene vreće za spavanje bile od male koristi kada su spavali na smrznutom tlu ili hladnom betonskom podu.
Ukrajinska vojska kaže da se ruske snage pregrupiraju duž prve crte bojišnice, uoči moguće ljetne ofenzive. Kako bi se tome suprotstavili, Ukrajinci kažu da su povećali napade na rusku vojnu logistiku i opskrbne rute.
I to je možda usporilo rusko napredovanje. Prema američkom Institutu za proučavanje rata, prošli mjesec Moskva je izgubila više teritorija u Ukrajini nego što je uspjela dobiti. Ali, pješaci su na čelu "zone smrti" su i dalje ti koji još uvijek imaju najveći zadatak zadržati ukrajinski teritorij. Bez njih, kaže Khani, prva crta bojišnice bi se urušila.
