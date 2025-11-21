Oglas

ponavlja se suđenje

Instruktor u streljani učio sina pucati: Ukinute presude roditeljima za masovno ubojstvo u OŠ Ribnikar

Hina
21. stu. 2025. 18:26
Žalbeni sud u Beogradu ukinuo je u petak prvostupanjsku presudu kojom su Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka koji je prije dvije i pol godine počinio masovno ubojstvo u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", osuđeni na višegodišnje kazne zatvora, a prvostupanjskom sudu naloženo je da ponovi suđenje.

Ubio osam djevojčica, dječaka i zaštitara

U zločinu nezapamćenom u novijoj povijesti Srbije trinaestogodišnji dječak iz očeva pištolja ubio je 3. svibnja 2023. tijekom prvog sata osam djevojčica, dječaka i školskog zaštitara, a ranio još petero učenika i nastavnicu povijesti.

U vrijeme zločina učenik  je imao 14 godina i po zakonu nije bio kazneno odgovoran, a smješten je u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom.

Viši sud u Beogradu je koncem prosinca 2024. godine njegovim roditeljima izrekao prvostupanjske presude.

Zbog teškog djela protiv opće sigurnosti i zapostavljanja maloljetne osobe otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 i pol godina zatvora, a njegova supruga Miljana Kecmanović na tri godine zatvora.

Instruktor u streljani učio sina pucati

Nemanja Marinković, instruktor u streljani, u kojoj je Vladimir učio sina pucati,  zbog lažnog iskaza osuđen je na godinu i tri mjeseca zatvora.

Sud je ocu dječaka produljio pritvor u kojem je od uhićenja 3. svibnja 2023. godine, dok se majka dječaka brani sa slobode, objavljeno je na mrežnoj stranici Žalbenog suda. 

Instruktoru streljaštva prvostupanjska presuda preinačena je na jednogodišnju kaznu kućnog zatvora. 

Osim ovog postupka, pokrenuto je još pet sudskih procesa po privatnim tužbama članova obitelji ubijenih i ranjenih.

ribnikar srbija

