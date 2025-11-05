Pet oporbenih hrvatskih stranaka zajedno protiv HDZ-na izborima iduće godine

Pet najvećih hrvatskih oporbenih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine najavilo je zajednički nastup na općim izborima koji se trebaju održati sljedeće godine, suprotstavljajući se vladajućem HDZ-u BiH.
Nakon današnjeg sastanka iz HDZ-a 1990. je priopćeno da se toj stranci zajedno s Hrvatskim nacionalnim pomakom, Hrvatskoj seljačkoj stranci i Hrvatskom demokratskom savezu priključila i Hrvatska republikanska stranka.
Ove političke stranke odlučile su udružiti snage na svim razinama izbora uključujući Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, Federaciju BiH, Republiku Srpsku, te pojedine županije Federacije BiH.
Kako bi pripremile zajednički izlazak na opće izbore koji se sljedeće godine trebaju održati početkom listopada, imenovane su radne skupine koje će u predstojećih 30 dana uskladiti politike i programske odrednice. Završni koalicijski sporazum trebao bi biti pripremljen do tada.
Sljedeći zajdenički sastanak pet stranaka planiran je za početak prosinca, kada će se dodatno razraditi svi detalji zajedničkog nastupa.
Ove stranke ranije su odlučile zamrznuti svoj rad u Hrvatskom narodnom saboru BiH, tvrdeći da je vladajući HDZ privatizirao rad ove nadstranačke institucije koja okuplja sve hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini.
