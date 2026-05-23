Nasilnici koji su krvnički premlatili siriskoj pomorca u Rijeci optuženi za pokušaj ubojstva i razbojništvo

Dvojica hrvatskih državljana starosti 18 i 19 godina, koji su pretukli pomorca iz Sirije u Rijeci, osumnjičeni su nakon kriminalističkog istraživanja za pokušaj ubojstva i razbojništvo, a dvije 18-godišnjakinje za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo.
Njih četvero uhićeno je u petak ujutro, a Policijska uprava primorsko-goranska izvijestila je u subotu da su nakon kriminalističkog istraživanja, s kaznenim prijavama, predani pritvorskom nadzorniku.
Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je 25-godišnji državljanin Sirije 31. siječnja oko 23.35 sati u Rijeci napadnut, pri čemu je zadobio više udaraca po glavi i tijelu te su mu otuđeni novac i mobitel. U napadu je teško ozlijeđen.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kažnjiva djela pokušaja ubojstva i razbojništvo, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje pokušaja ubojstva i razbojništva.
Temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Rijeci, pretraženi su stanovi i druge prostorije na području Rijeke koje osumnjičenici koriste, te su kod 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji pripadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega ga se dodatno sumnjiči za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
Riječka policija prošle subote se očitovala o video snimci, koja se pojavila na društvenim mrežama, a prikazuje napad na pomorca. Naveli su da je snimka, za koju policija dotad nije znala, stara više od tri mjeseca te da je ozlijeđenom pomorcu tada ukazana liječnička pomoć, dok je protiv počinitelja podnesena kaznena prijava.
Iz policije su tada priopćili da snimka nasilničkog ponašanja datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s posadom broda otplovio iz riječke luke, a kriminalističko istraživanje je nastavljeno.
