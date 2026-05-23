Papa Lav kritizirao "vrtoglavo" bogaćenje nauštrb okoliša

Lav, prvi papa iz SAD-a, koji će u ponedjeljak objaviti svoj prvi veliki dokument, rekao je da je "beskrupuloznim ljudima i organizacijama predugo bilo dopušteno djelovati bez kazne". Tijekom svog četverosatnog posjeta Acerri, osvrnuo se i na "vrtoglave profite nekolicine, koja je gluha na potrebe ljudi, njihov rad i njihovu budućnost". Susreo se i sa žrtvama.