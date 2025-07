U ovaca se, navodi Uprava veterinarstva, bolest može pojaviti u akutnom, subakutnom i inaparentnom obliku ovisno o virulenciji soja virusa, pasminskoj osjetljivosti i stresu. U tipičnom obliku prvo se pojavljuje povišena temperatura, 41 do 42 C, koja prosječno traje od 6 do 7 dana, a može trajati i od 2 do 11 dana.