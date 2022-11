Potres u Srbiji

U Srbiji je, u Kraljevu, došlo do potresa.

Potres je bio toliko jak da je pomjerao namještaj u kućama, javili su čitatelji portalu Nova.rs.

O potresu je izvijestio i EMSC, ali zasad nema podataka o njegovoj jačini.

#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 33 sec ago in #Serbia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/VRr1JjyR5P