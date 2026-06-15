Ivana Raspović
Odvjetnica koja je u Strasbourgu pobijedila hrvatsko pravosuđe: "Kad pravda stigne prekasno, to nije potpuna pravda"
N1 Info
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15. lip. 2026. 14:41
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Ivana Raspović, zadarska odvjetnica, koja je prošlog tjedna dobila važnu presudu Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) u Strasbourgu u sporu protiv Republike Hrvatske bila je gošća N1 Studia uživo kod Nine Kljenak.
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