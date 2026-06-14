Kraj nejasnim deklaracijama
Na snagu stupile važne promjene: "Građani će ih osjetiti svaki put kad odu u trgovinu"
U nedjelju je u cijeloj Europskoj uniji počela primjena Direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Riječ je o modernizaciji zastarjelih propisa koji više nisu pratili stvarno stanje na tržištu ni očekivanja potrošača.
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"Ovo su promjene koje će građani osjetiti svaki put kad odu u trgovinu. Godinama smo imali situaciju da kupujete džem koji ima više šećera nego voća ili med za koji ne znate odakle dolazi. Od danas tome dolazi kraj jer će proizvodi morati biti zdraviji, a informacije jasnije", poručila je stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan.
Jedna od najvažnijih novosti, navodi se u priopćenju iz njenog Ureda, odnosi se na džemove i pekmeze, gdje se značajno povećava minimalni udio voća. Džem će morati sadržavati najmanje 450 grama voća po kilogramu, umjesto dosadašnjih 350, dok se kod "extra" džemova minimum podiže na 500 grama. Time se, kako ističe Borzan, fokus vraća na ono što potrošači zapravo kupuju, voće, a ne šećer.
Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera. Važna novost odnosi se i na naziv "marmelada", koji se više ne ograničava samo na citrusno voće, već se od sada može koristiti i za sve vrste voćnih džemova.
"Danas mnogi građani izbjegavaju sokove jer misle da su puni dodanog šećera, iako to ponekad nije slučaj. Nova pravila uklanjaju tu zabunu i omogućuju informirani izbor, ali i potiču proizvođače da ponude zdravije opcije", ustvrdila je Borzan.
Posebno važna promjena odnosi se na med, gdje se uvodi strože označavanje podrijetla. Umjesto dosadašnjih nejasnih oznaka poput "mješavina meda iz EU i izvan EU", proizvođači će morati jasno navesti iz kojih zemalja med dolazi.
"Med je jedan od proizvoda gdje su potrošači najčešće bili dovedeni u zabludu. Ljudi misle da kupuju domaći ili europski med, a zapravo dobiju mješavinu nepoznatog podrijetla. Sada će točno znati što kupuju, a time štitimo i naše pčelare od nepoštene konkurencije", naglasila je.
Iako se pravila primjenjuju od danas, Borzan je napomenula da će se proizvodi proizvedeni po starim pravilima moći prodavati do isteka roka trajanja, što znači da će prijelaz biti postupan.
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