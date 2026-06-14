Na snagu stupile važne promjene: "Građani će ih osjetiti svaki put kad odu u trgovinu"

"Ovo su promjene koje će građani osjetiti svaki put kad odu u trgovinu. Godinama smo imali situaciju da kupujete džem koji ima više šećera nego voća ili med za koji ne znate odakle dolazi. Od danas tome dolazi kraj jer će proizvodi morati biti zdraviji, a informacije jasnije", poručila je stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan.