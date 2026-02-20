Izvanredno stanje na širem području Maribora, deseci tisuća bez struje

Zbog obilnog snijega i nepovoljnih vremenskih uvjeta došlo je do većih poremećaja i prekida opskrbe električnom energijom na širem području Maribora. Bez struje je oko 30 tisuća korisnika, izvijestili su iz Elektre Maribor. Nestanci električne energije uzrokovali su i probleme u opskrbi pitkom vodom te zastoje u autobusnom prometu, dok snijeg otežava promet i na drugim cestama, piše 24ur.