Izvanredno stanje na širem području Maribora, deseci tisuća bez struje

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta i obilnog, mokrog snijega koji je paralizirao Štajersku, na širem području Maribora proglašeno je izvanredno stanje. Situacija je kritična zbog masovnih prekida u opskrbi električnom energijom, što je dovelo do problema s vodovodom, grijanjem i prometom.
Ekstremna situacija, pucaju vodovi
Težina snijega uzrokovala je pucanje nadzemnih vodova i padanje stabala na mrežu. U jednom je trenutku oko 40 tisuća korisnika bilo bez struje.
Predsjednica uprave, Tatjana Vogrinec Burgar, opisala je situaciju kao ekstremnu:
"Ovo je doista nezamislivo. Ispalo je 110 dalekovoda srednjeg napona, što situaciju čini usporedivom s katastrofalnim ledolomom iz 2014. godine. Aktivirali smo sve ekipe i planove zaštite, ali ne možemo jamčiti da će kvarovi biti otklonjeni još danas."
Zbog obilnog snijega i nepovoljnih vremenskih uvjeta došlo je do većih poremećaja i prekida opskrbe električnom energijom na širem području Maribora. Bez struje je oko 30 tisuća korisnika, izvijestili su iz Elektre Maribor. Nestanci električne energije uzrokovali su i probleme u opskrbi pitkom vodom te zastoje u autobusnom prometu, dok snijeg otežava promet i na drugim cestama, piše 24ur.
Kod Celja tisuće bez struje
Na području Celja bez električne energije je više od 6000 korisnika. Navode kako težak i mokar snijeg opterećuje nadzemne vodove, a rušenje stabala i grana na elektroenergetsku mrežu uzrokuje kvarove. Situacija se, upozoravaju, brzo mijenja jer snijeg i dalje pada, a pristup pojedinim lokacijama otežan je.
Zbog nestanka struje poremećena je i opskrba pitkom vodom na cijelom području kojim upravlja Mariborski vodovod. Građanima se preporučuje da prije ponovne uporabe vode isperu interne instalacije i puste vodu da teče dok se ne razbistri.
Problemi su i u javnom prijevozu. Javni holding Maribor priopćio je da zbog zimskih uvjeta i poteškoća s punjenjem električnih vozila dolazi do kašnjenja i otkazivanja pojedinih autobusnih linija. Dodatni problem predstavlja činjenica da zbog nestanka struje na pojedinim raskrižjima ne rade semafori.
