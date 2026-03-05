Oglas

Prosvjed protiv operacije

FOTO, VIDEO / Kaos u američkom Kapitolu, ozlijeđeni policajci: "Nitko se ne želi boriti za Izrael"

N1 Info
05. ožu. 2026. 08:09
Brian McGinnis
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Muškarac iz Sjeverne Karoline koji je prosvjedovao protiv američke vojne akcije u Iranu prisilno je uklonjen sa saslušanja pododbora Senata za oružane snage te je protiv njega danas podignuta optužnica nakon kaotične situacije u kojoj su ozlijeđeni i on i nekoliko policajaca, priopćila je policija američkog Kapitola.

Brian McGinnis (44), kandidat Zelene stranke za Senat, za kojeg na njegovoj kampanjskoj stranici piše da je veteran Marinskog korpusa, suočava se s tri točke optužnice za napad na policijskog službenika i tri točke za opiranje uhićenju, navela je policija Kapitola u priopćenju za CNN u srijedu navečer. Tri policajca zatražila su liječničku pomoć zbog ozljeda nakon incidenta, dodala je policija.

"Nitko se ne želi boriti za Izrael“, vikao je McGinnis, odjeven u uniformu Marinskog korpusa, dok su ga policajci izvlačili iz dvorane za saslušanje, a on se držao za dovratak, vidi se na snimci incidenta snimljenoj mobitelom.

Republikanski senator iz Montane Tim Sheehy, koji se na snimci vidi kako pomaže policajcima, kasnije je u objavi na društvenim mrežama napisao: „Ovaj gospodin došao je u Kapitol tražeći sukob i dobio ga je. Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je potrebna bez daljnjeg izazivanja nasilja.“

Policija Kapitola navela je da prosvjedi nisu dopušteni unutar zgrada američkog Kongresa.

