FOTO, VIDEO / Kaos u američkom Kapitolu, ozlijeđeni policajci: "Nitko se ne želi boriti za Izrael"

Muškarac iz Sjeverne Karoline koji je prosvjedovao protiv američke vojne akcije u Iranu prisilno je uklonjen sa saslušanja pododbora Senata za oružane snage te je protiv njega danas podignuta optužnica nakon kaotične situacije u kojoj su ozlijeđeni i on i nekoliko policajaca, priopćila je policija američkog Kapitola.
Oglas
Brian McGinnis (44), kandidat Zelene stranke za Senat, za kojeg na njegovoj kampanjskoj stranici piše da je veteran Marinskog korpusa, suočava se s tri točke optužnice za napad na policijskog službenika i tri točke za opiranje uhićenju, navela je policija Kapitola u priopćenju za CNN u srijedu navečer. Tri policajca zatražila su liječničku pomoć zbog ozljeda nakon incidenta, dodala je policija.
Senator Sheehy joined Capitol Police in lifting up and ejecting anti war protestor Brian McGinnis from a SASC subcommittee hearing. McGinnis is a Green Party candidate running for Senate in N.C. An antiwar activist filmed the video below: pic.twitter.com/0dVA0ORWXQ— Alan He (@alanhe) March 4, 2026
"Nitko se ne želi boriti za Izrael“, vikao je McGinnis, odjeven u uniformu Marinskog korpusa, dok su ga policajci izvlačili iz dvorane za saslušanje, a on se držao za dovratak, vidi se na snimci incidenta snimljenoj mobitelom.
Republikanski senator iz Montane Tim Sheehy, koji se na snimci vidi kako pomaže policajcima, kasnije je u objavi na društvenim mrežama napisao: „Ovaj gospodin došao je u Kapitol tražeći sukob i dobio ga je. Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je potrebna bez daljnjeg izazivanja nasilja.“
Policija Kapitola navela je da prosvjedi nisu dopušteni unutar zgrada američkog Kongresa.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas