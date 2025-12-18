Srpski ministar: Hrvatska se mora kazniti. Kao i Ukrajinci moraju platiti teritorijem

Međutim, ubrzo nakon toga iznio je tvrdnju da se Hrvatska, prema njegovu stajalištu, "mora na neki način kazniti“ zbog, kako je naveo, "stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina“, dodajući da se odgovornost, po njemu, proteže i na razdoblje socijalizma. U tom je kontekstu spomenuo i tezu o „crvenim ustašama“ koje su, kako je rekao, vodile hrvatski dio Komunističke partije.